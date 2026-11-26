Campeão da Série B agora se chama Furia Novorizontino - Divulgação / Furia Novorizontino

Campeão da Série B agora se chama Furia NovorizontinoDivulgação / Furia Novorizontino

Publicado 26/11/2026 15:28

Campeão da Série B e recém-promovido à elite do futebol brasileiro, o Grêmio Novorizontino mudou de nome . Em parceria com a FURIA, uma das principais organizações de e-sports do mundo, o clube agora se chama Furia Novorizontino. Neymar, que defende o Santos, é presidente da equipe da Furia, que atua na Kings League, liga de futebol de sete.

A informação que o Grêmio Novorizontino mudaria de nome foi dada primeiramente pelo apresentador da Band, Neto, depois de uma conversa com Neymar. Os dois se encontraram e se reconciliaram na última quarta-feira (25). Agora, em nota oficial, o campeão da Série B oficializou a mudança.

O Grêmio Novorizontino foi fundado em 2010, depois do fechamento do Grêmio Esportivo Novorizontino em 1999. Oriundo de uma cidade de apenas 40 mil habitantes, o clube do interior paulista teve uma jornada meteórica de crescimento até a Série A. No Campeonato Paulista, a equipe iniciou na quarta divisão estadual em 2012, conquistou o título da Série A3 em 2014 e garantiu o acesso à Série A1 para 2015. Em 2024, o Novorizontino foi semifinalista do Paulistão e neste ano foi vice-campeão, sendo derrotado pelo Palmeiras em ambos os anos.

Em relação ao Campeonato Brasileiro, o Novorizontino estreou na Série D em 2018 e conseguiu seu primeiro acesso logo em 2020. No ano seguinte, o clube paulista conseguiu subir para a Série B. Depois de um período na Segundona, na atual temporada, a equipe de Novo Horizonte fez campanha histórica e conquistou a competição com 73 pontos: 21 vitórias, 10 empates e sete derrotas. Em 2027, o clube do interior estará na elite do futebol brasileiro.

Não é a primeira vez que uma equipe da Série A mudará de nome. Em 2010, depois de disputar a competição em 2009, o Grêmio Barueri trocou de cidade e passou a se chamar: Grêmio Prudente.

Ligação com equipe da Kings League de Neymar

A FURIA é uma organização brasileira de esportes eletrônicos e entretenimento, que foi fundada em 2017. O grupo ficou conhecido por sua atuação em games como Counter-Strike 2, League of Legends, Valorant, Rocket League e Rainbow Six: Siege. Posteriormente, a empresa montou uma equipe para disputar a Kings League, liga de futebol de sete.

A equipe estreou na Kings League em 2024, disputando a Kings World Cup, e oficializou sua equipe com Neymar e o influenciador Cris Guedes como presidentes no ano passado. Até o momento, a Furia FC conquistou três títulos oficiais na Kings League em 2025: Kings League Brazil (Split 1 2025), Kings Cup Brazil 2025 e Kings Cup Americas 2025.

Confira a nota oficial do Novorizontino

"A FURIA, uma das principais organizações de e-sports do mundo, anuncia parceria com o Grêmio Novorizontino, marcando sua entrada no futebol profissional brasileiro. Como parte dessa nova fase, o clube passa a adotar o nome FURIA NOVORIZONTINO, com estreia prevista para janeiro de 2027, no Campeonato Paulista.



A operação reúne duas organizações com trajetórias de sucesso em suas modalidades. De um lado, a FURIA, que construiu uma história de conquistas internacionais no ambiente digital e fora dele, acumulando títulos e conquistas por todo o planeta. Do outro, o Grêmio Novorizontino, reconhecido pela qualidade de sua gestão, pela competência na formação de atletas e pela consistência dos seus resultados.



A parceria preserva a equipe responsável pelo sucesso do Novorizontino à frente de todas as decisões relacionadas ao futebol, incluindo gestão esportiva, comissões técnicas, formação de atletas e operações de campo. A FURIA passa a liderar as frentes de marca, marketing, patrocínios, comunicação, conteúdo e desenvolvimento comercial, ampliando as oportunidades de crescimento e a exposição do clube.



O projeto preserva a identidade local e a relação histórica com a torcida.



A união aproxima duas comunidades de torcedores com características complementares: a torcida do Novorizontino, profundamente conectada à cidade e à trajetória do clube, e a torcida da FURIA, que acompanha a organização nas arenas pelo mundo.



Sandro Cabrera, conselheiro de administração do Grêmio Novorizontino, afirma: “A forma como administramos o futebol é um dos grandes diferenciais do Novorizontino e foi fundamental para os resultados que alcançamos. Agora, ao lado de uma organização com a força e o alcance da FURIA, temos a oportunidade de ampliar esse trabalho para uma dimensão nacional e internacional, sem abrir mão da seriedade, da competência e das nossas origens.”



André Akkari, CEO da TMG (holding proprietária da FURIA), destaca:



“Construímos a FURIA acreditando que o Brasil pode competir e vencer no mais alto nível mundial. Encontramos no Novorizontino uma equipe que compartilha exatamente essa mentalidade, com uma capacidade de gestão esportiva extraordinária, além de uma cidade apaixonada por futebol. Nossa missão é potencializar o que eles já fazem muito bem, levando a força do nosso clube, nossa comunidade e nossa capacidade de comunicação com todas as gerações.



Gustavo Chamati, COO da FURIA, explica: “As novas gerações vão continuar amando o futebol e o nosso papel é seguir criando conteúdo e desenvolvendo experiências e ativações que as aproximem ainda mais do maior esporte do mundo. A FURIA sabe como gerar engajamento e como transformar isto em benefício para as marcas líderes de mercado.”



A parceria foi desenvolvida pela equipe de assessoria financeira do Itaú BBA.



A FURIA NOVORIZONTINO estreia em janeiro, durante o Campeonato Paulista, dando início a uma nova era."