Alex é o novo treinador do Ceará - Reprodução / X @CearaSC

Alex é o novo treinador do CearáReprodução / X @CearaSC

Publicado 26/11/2026 16:52

O Ceará anunciou, agora oficialmente , a contratação de Alex como novo técnico para a próxima temporada. Ex-meia do Flamengo por curto período no ano 2000, o curitibano pendurou as chuteiras em 2015 e, já em 2021, iniciou a carreira de treinador. Agora, viverá seu sexto desafio, após passagem consistente pelo Athletic, e experiências no futebol turco e brasileiro.

"Seja bem-vindo ao Vozão, Alex! Alex de Souza é o novo treinador do Ceará! Ídolo de grandes clubes do futebol brasileiro, construiu uma carreira vitoriosa como jogador, com passagens marcantes por clubes e pela Seleção Brasileira. Como treinador, acumula experiências no futebol nacional e internacional e agora chega a Porangabuçu. Que seja uma história de muitas conquistas com o Vozão!", escreveu o perfil oficial do Ceará, na rede social X.

Trabalho sólido no Athletic

O último trabalho de Alex como treinador foi no Athletic, de Minas Gerais. Contratado em fevereiro deste ano, após campanha ruim e rebaixamento no campeonato mineiro, o ex-meia comandou a equipe em sua segunda participação na Série B. Em 2025, o clube ficou a duas posições do rebaixamento. Porém, com o ex-Flamengo, a campanha foi melhor: 13º lugar, garantindo a permanência um pouco mais confortável na divisão.

Além disso, o treinador liderou campanha histórica na Copa do Brasil, na qual levou o Athletic à quinta fase, última antes das oitavas de final. Nesta etapa, fez jogo duro, mas caiu para o Internacional, que resistiria até as quartas da competição nacional.

Ceará precisa de mudanças



Rebaixado na Série A do ano passado, o Ceará viveu continuação do pesadelo em 2026. Na 16ª posição, a equipe ficou a apenas um ponto de amargar novo rebaixamento, desta vez para a Série C do Brasileirão. Isto com o técnico Daniel Paulista entregando o cargo na penúltima rodada, o que fez com que o clube decidisse o possível rebaixamento com Anderson Batatais como interino.

Nos demais campeonatos o ano também foi frustrante. Logo no começo, perdeu o estadual na final para o Fortaleza. Além disso, foi eliminado para o Vitória nas quartas de finais da Copa do Nordeste. Por fim, caiu nos pênaltis para o Atlético-MG na quinta fase da Copa do Brasil. Com isso, 2027 promete ser um ano de reformulação com Alex no comando do Ceará.

Trajetória de Alex

Revelado pelo Coritiba, Alex também foi ídolo em Palmeiras, Cruzeiro e Fenerbahçe, da Turquia, como jogador. Além disso, defendeu o Flamengo em curto empréstimo no ano 2000, enquanto pertencia ao Parma, da Itália. Em 2015, o meia pendurou as chuteiras na equipe paranaense, onde começou a jogar.

Como treinador, o ex-meia começou no sub-20 do São Paulo. Depois, passou por Avaí e Antalyaspor, da Turquia, país onde é amplamente reverenciado. No meio do ano, voltou ao Brasil para assumir o Operário, do Paraná. Porém, a passagem durou apenas seis meses. Neste ano, esteve à frente do Athletic.