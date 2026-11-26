Lionel Messi se aposentou da seleção argentina em outubro deste ano - Luis Robayo / AFP

Lionel Messi se aposentou da seleção argentina em outubro deste anoLuis Robayo / AFP

Publicado 26/11/2026 18:32 | Atualizado 26/11/2026 18:34

O astro Lionel Messi vai desfilar o seu futebol em gramados argentinos no dia 20 de dezembro. O camisa 10 do Inter Miami confirmou nesta quinta-feira (26) a sua participação no jogo de despedida de Carlos Tévez. O duelo vai ser realizado no icônico estádio de La Bombonera.

Leia mais: Novorizontino muda nome e agora é vinculado a grupo ligado a Neymar



O jogo com caráter festivo marca o retorno do craque a Buenos Aires em menos de três meses. No dia 6 de outubro, contra a frágil seleção de Benin, o astro oficializou o fim de seu ciclo com a camisa da seleção nacional com uma vitória de 3 a 0.



O encontro promete ser uma grande festa para o jogador que teve uma passagem marcante pelo Corinthians entre os anos de 2005 e 2006. O amistoso terá como atrações uma equipe com ídolos do Boca Juniors enquanto o adversário vai ser formado por amigos de Carlitos.



Na lista, nomes consagrados como os ex-goleiros Buffon e Vander Sar, o ex-atacante Agüero, e os ex-defensores Rio Ferdinand e Patrice Evra vão estar em campo. Riquelme, atual presidente do Boca Juniors, também confirmou presença.



Cristiano Ronaldo, atualmente no Al-Nassr, e companheiro de Tévez no Manchester United por duas temporadas, ainda não garantiu sua participação. No entanto, existe uma expectativa de o português também abrilhantar a festa. O jogo com caráter festivo marca o retorno do craque a Buenos Aires em menos de três meses. No dia 6 de outubro, contra a frágil seleção de Benin, o astro oficializou o fim de seu ciclo com a camisa da seleção nacional com uma vitória de 3 a 0.O encontro promete ser uma grande festa para o jogador que teve uma passagem marcante pelo Corinthians entre os anos de 2005 e 2006. O amistoso terá como atrações uma equipe com ídolos do Boca Juniors enquanto o adversário vai ser formado por amigos de Carlitos.Na lista, nomes consagrados como os ex-goleiros Buffon e Vander Sar, o ex-atacante Agüero, e os ex-defensores Rio Ferdinand e Patrice Evra vão estar em campo. Riquelme, atual presidente do Boca Juniors, também confirmou presença.Cristiano Ronaldo, atualmente no Al-Nassr, e companheiro de Tévez no Manchester United por duas temporadas, ainda não garantiu sua participação. No entanto, existe uma expectativa de o português também abrilhantar a festa.

Leia mais: Capitão do Bayern critica diretoria por caso Musiala: 'Inaceitável'



Na galeria dos ídolos do time argentino, Tévez conquistou 11 títulos e tem profunda identificação com a torcida. Ele marcou 94 gols em 279 partidas e, entre os seus troféus mais importantes, estão a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2003. Na galeria dos ídolos do time argentino, Tévez conquistou 11 títulos e tem profunda identificação com a torcida. Ele marcou 94 gols em 279 partidas e, entre os seus troféus mais importantes, estão a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2003.

A história de Messi pela Argentina



Lionel Messi estreou pela Argentina em 2005 e já no ano seguinte jogou a Copa do Mundo pela primeira vez, na Alemanha. Durante anos, o craque sofreu com a pressão de não ter conquistado um título e, em 2016, chegou a se afastar da seleção após o vice da Copa de 2014 e das Copas América de 2015 e 2016, o que gerou uma comoção entre jogadores e torcedores.



A chegada de Lionel Scaloni após a Copa do Mundo de 2018 mudou a história de Lionel Messi na seleção. Em 2021, o craque ganhou o seu primeiro título com a Copa América, no Brasil. No ano seguinte, foi campeão do mundo e tirou a Argentina da fila, no Catar. Depois, ainda conquistou a Finalíssima de 2022 e a Copa América de 2024, além do vice do Mundial de 2026.



Lionel Messi se despediu da Argentina como o jogador com mais jogos (209), gols (125) e assistências (68). O craque é o único na história do país a disputar seis Copas do Mundo e é o recordista da seleção na competição em partidas (34), jogos como capitão (27), gols (21) e assistências (12). Ele também é o segundo maior artilheiro da história das Copas, atrás apenas do francês Kylian Mbappé (22).