Paulinho desfalca o Palmeiras pela quinta vez desde que chegou - Cesar Greco / Palmeiras

Paulinho desfalca o Palmeiras pela quinta vez desde que chegouCesar Greco / Palmeiras

Publicado 26/11/2026 19:01

Vítima de uma série de lesões, Paulinho foi "dor de cabeça" para o Palmeiras nestes dois primeiros anos de contrato. No momento, o camisa 10 tem problema na panturrilha e será desfalque para a final da Libertadores . Porém, segundo a presidente Leila Pereira, a equipe paulista não se arrepende da contratação, que custou caro, e pretende honrar o contrato com o atleta, válido até o fim de 2029.

"Nós esperamos poder contar com ele agora em 2027, mas eu não tenho previsão de futuro. Ele vai ficar disponível assim que o DM e nosso treinador acharem que ele está apto. Ele tem contrato, o Palmeiras vai honrar", declarou a mandatária, no desembarque em Montevidéu para a decisão contra o Estudiantes, da Argentina.



Com a nova contusão, Paulinho desfalca o Alviverde pela quinta vez desde janeiro de 2025, quando chegou. De lá para cá, o atacante teve lesão na tíbia, que já havia começado no Atlético-MG, e também na coxa e na panturrilha. O último problema partiu de pancada no jogo de volta da semifinal da Libertadores, contra o Fluminense, em sua segunda partida após o fim da recuperação anterior.

"Infelizmente depois ele teve que operar novamente, demorou o tempo para recuperar. Recuperou e teve uma nova lesão nada a ver com a cirurgia. Mas é um grande jogador", lamentou Leila Pereira.

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Paulinho foi comprado pelo Palmeiras no fim de 2024, por 18 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões na cotação da época), somados às idas de Gabriel Menino e do jovem Patrick para o Atlético-MG. No entanto, em duas temporadas, o atleta atuou em apenas 27 jogos, sendo dois deles como titular. Contudo, o clube paulista não se arrepende do investimento.



"O que posso dizer hoje é que no momento que contratei lá atrás era a melhor opção. Quando foi para o Atlético-MG o Palmeiras já gostaria de ter contratado. Quando contatamos, ele passou por avaliação do nosso departamento médico, estava tudo tranquilo. Naquela época, todos queriam a contratação. Não contratei porque a torcida queria, mas porque nosso futebol entendia que era uma boa contratação", relatou Leila Pereira.



Sem o camisa 10 disponível, o Palmeiras já desembarcou em Montevidéu, no Uruguai, para a final da Libertadores. A partida contra o Estudiantes, da Argentina, acontecerá neste sábado (28), às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário.