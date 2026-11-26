Paulinho desfalca o Palmeiras pela quinta vez desde que chegouCesar Greco / Palmeiras
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Atacante vive sequência de lesões graves que o atrapalhou nos dois primeiros anos de Alviverde; Diretoria promete honrar contrato
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Messi confirma presença em jogo de despedida de Tévez
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Defensor, 37 anos, havia voltado a atuar como titular depois das lesões de Arthur Chaves e Lucas Monzón sob comando de Tite
Novorizontino mandará algumas partidas da Série A no Pacaembu
Estádio localizado na capital paulista não é utilizado em jogos da elite do futebol brasileiro desde a temporada de 2019
Plata tem trauma e será desfalque do Flamengo no domingo
Equatoriano sofreu acidente durante folga e foi reavaliado nesta quinta-feira (26), no Ninho do Urubu; exames apontaram problema no cotovelo
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