Pacaembu será utilizado pelo Novorizontino - Ciete Silvério/Prefeitura de São Paulo

Pacaembu será utilizado pelo NovorizontinoCiete Silvério/Prefeitura de São Paulo

Publicado 26/11/2026 17:55 | Atualizado 26/11/2026 17:55

Recém-promovido para a Série A, o Novorizontino irá utilizar o histórico estádio do Pacaembu, localizado na capital paulista, como palco para mandar partidas no ano que vem. O clube não irá abandonar Novo Horizonte, mas vai disputar alguns jogos no local por uma estratégia de marketing e fortalecimento da marca.

O estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, vai seguir como a casa principal do Novorizontino, que pretende utilizar o Pacaembu em partidas específicas, aproveitando a estrutura e a visibilidade da capital paulista para ampliar sua presença no mercado esportivo.

Inaugurado em abril de 1940, o Pacaembu foi o primeiro grande palco de futebol na capital paulista. O estádio foi utilizado bastante pelos três principais clubes de São Paulo capital e também pelo Santos. O Corinthians mandou suas partidas no local até 2014, quando seu estádio foi inaugurado.

Depois disso, o Pacaembu passou a ser menos utilizado pelas competições mais importantes. A última partida da Série A disputada no estádio aconteceu em 2019 em um clássico entre Corinthians e Palmeiras.

Mudança de nome do Novorizontino

Campeão da Série B e recém-promovido à elite do futebol brasileiro, o Grêmio Novorizontino mudou de nome. Em parceria com a FURIA, uma das principais organizações de e-sports do mundo, o clube agora se chama Furia Novorizontino. Neymar, que defende o Santos, é presidente da equipe da Furia, que atua na Kings League, liga de futebol de sete.

A informação que o Grêmio Novorizontino mudaria de nome foi dada primeiramente pelo apresentador da Band, Neto, depois de uma conversa com Neymar. Os dois se encontraram e se reconciliaram na última quarta-feira (25). Agora, em nota oficial, o campeão da Série B oficializou a mudança.



O Grêmio Novorizontino foi fundado em 2010, depois do fechamento do Grêmio Esportivo Novorizontino em 1999. Oriundo de uma cidade de apenas 40 mil habitantes, o clube do interior paulista teve uma jornada meteórica de crescimento até a Série A. No Campeonato Paulista, a equipe iniciou na quarta divisão estadual em 2012, conquistou o título da Série A3 em 2014 e garantiu o acesso à Série A1 para 2015. Em 2024, o Novorizontino foi semifinalista do Paulistão e neste ano foi vice-campeão, sendo derrotado pelo Palmeiras em ambos os anos.

Em relação ao Campeonato Brasileiro, o Novorizontino estreou na Série D em 2018 e conseguiu seu primeiro acesso logo em 2020. No ano seguinte, o clube paulista conseguiu subir para a Série B. Depois de um período na Segundona, na atual temporada, a equipe de Novo Horizonte fez campanha histórica e conquistou a competição com 73 pontos: 21 vitórias, 10 empates e sete derrotas. Em 2027, o clube do interior estará na elite do futebol brasileiro.

Não é a primeira vez que uma equipe da Série A mudará de nome. Em 2010, depois de disputar a competição em 2009, o Grêmio Barueri trocou de cidade e passou a se chamar: Grêmio Prudente.