Everton Ribeiro é camisa 10 e capitão do BahiaReprodução / Instagram @evertonri
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Momento ocorreu na coletiva pós-jogo da goleada por 5 a 1 do Real Madrid sobre o PSV, pela Liga dos Campeões, na terça-feira (24)
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