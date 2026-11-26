Everton Ribeiro é camisa 10 e capitão do Bahia - Reprodução / Instagram @evertonri

Everton Ribeiro é camisa 10 e capitão do BahiaReprodução / Instagram @evertonri

Publicado 26/11/2026 20:30

Ídolo do Flamengo, Éverton Ribeiro está prestes a ficar livre no mercado. Aos 37 anos, meia-atacante tem contrato com o Bahia até o fim de 2026, e já é certo que ele não irá renovar. Da mesma forma, o jogador não tem pretensões de se aposentar na equipe de Salvador ao fim da temporada. Com isso, ficará sem clube a partir de janeiro. A informação é do jornalista PVC, do "UOL".

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Camisa 10 e capitão do time, Éverton Ribeiro foi contratado pelo Bahia no começo de 2024. O projeto inicial era criar um plano de carreira para o atleta, que ficaria no clube até o fim da carreira, e depois poderia assumir nova função. Porém, com o vínculo do meia chegando ao fim, as projeções do clube pertencente ao Grupo City parecem não ser mais as mesmas.

Com isso, o ex-Flamengo voltará a ficar livre no mercado. Nesse cenário, clubes gigantes da Série A surgem como possibilidades para que ele assine o que provavelmente será seu último contrato no futebol. Ainda que não pretenda se aposentar no momento, e busque um novo destino para o ano que vem, o momento de o meia de 37 anos pendurar as chuteiras não está distante.

Uma das opções, segundo o colunista, seria um fim de carreira no próprio Flamengo, que defendeu entre 2017 e 2024, em sua maior e mais vitoriosa passagem por um clube na carreira. Outro destino poderia ser o Cruzeiro, equipe onde explodiu atuando como meia-atacante e faturou o bicampeonato brasileiro. O Coritiba, onde ganhou dois estaduais e foi finalista da Copa do Brasil, também seria uma possibilidade.

Por fim, o jornalista também citou o Corinthians, que revelou Éverton Ribeiro em 2007, ainda jogando como lateral-esquerdo. Pela equipe paulista, o atleta se desenvolveu, foi emprestado, e apenas foi vendido no começo de 2011. No entanto, uma ida ao Timão é mais difícil de ser projetada, pois o clube vive instabilidade política e ainda não tem presidente definido para o ano que vem.

Éverton Ribeiro é ídolo no Flamengo

Com a camisa 7 e em muitas oportunidades a faixa de capitão, Éverton Ribeiro viveu passagem recheada de títulos e se tornou ídolo no Flamengo. Entre 2017 e 2024, o meia faturou duas Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020), uma Copa do Brasil (2022), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2020) e três Cariocas (2019, 2020 e 2021).

Após o fim do contrato com o Rubro-Negro, o jogador recebeu série de homenagens do clube, como placas comemorativas e medalhas. Além disso, posou ao lado das taças conquistadas e fez publicação dizendo que, durante a passagem pela equipe carioca, viveu "os anos mais lindos" de sua vida. Desde então, é ovacionado sempre que atua no Maracanã.