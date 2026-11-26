Jude Bellingham foi protagnista do Real Madrid na goleada por 5 a 1 sobre o PSVAnder Gillenea / AFP
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Momento ocorreu na coletiva pós-jogo da goleada por 5 a 1 do Real Madrid sobre o PSV, pela Liga dos Campeões, na terça-feira (24)
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