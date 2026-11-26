Jude Bellingham foi protagnista do Real Madrid na goleada por 5 a 1 sobre o PSV - Ander Gillenea / AFP

Jude Bellingham foi protagnista do Real Madrid na goleada por 5 a 1 sobre o PSVAnder Gillenea / AFP

Publicado 26/11/2026 21:01 | Atualizado 26/11/2026 22:13



O camisa 5 do Real Madrid, Jude Bellingham, foi um dos protagonistas da vitória do Real Madrid por 5 a 1 contra o PSV , na última terça-feira (24), tanto dentro quanto fora de campo. Com o término da partida, o inglês foi para a zona mista responder a algumas perguntas e, em um momento inusitado, a repórter que o entrevistava quase foi interrompida por outro companheiro exaltado.

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A jornalista era Elizabeth Conway, da "BBC", que, inicialmente, havia perguntado a Bellingham qual tinha sido a sensação de marcar um belo gol, que, naquele determinado momento da partida, foi o da virada.



"Jude, fala sobre esse gol. Ele foi inacreditável, o que passou na sua cabeça quando você marcou ele?", perguntou Elizabeth, e o inglês respondeu: "É, foi um pouco surpreendente, sinceramente. Eu sabia que iria conseguir controlar bem a bola e deixá-la no meu alcance, mas, normalmente, daquela distância, estou olhando uma opção para passar a bola. Acabou que 'quicou' bem e aí pensei: 'É, eu vou chutar essa bola'. Então, sim, foi um belo gol e importante para o time por ser o segundo", afirmou o jogador.



Contudo, antes mesmo de finalizar completamente sua fala, outro jornalista emendou uma pergunta, de modo completamente exaltado, interrompendo a colega de profissão, antes que ela concluísse a segunda pergunta. Bellingham pediu ao repórter que a deixasse concluir, pois havia mais uma questão.

Na sequência, a jornalista perguntou: "Você acha que está na melhor forma da sua vida? Tanto por clube, quanto por seleção?", e o astro merengue disse: "Minha mentalidade é mais baseada em pensar no próximo jogo. Eu acho que você só tem que ser bom no seguinte, o último não importa tanto assim. Esse jogo mesmo vai passar, apesar de ser ótimo e divertido falar com vocês, meu foco tem que ser me preparar para o próximo jogo. Pensar no meu melhor momento ou em ser o melhor jogador do mundo não significa nada para mim", finalizou Bellingham.

Quando será a próxima atuação do astro inglês?

O próximo jogo de Bellingham com a camisa do Real Madrid será contra o Deportivo Alavés, no sábado (28), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. O clube vai em busca da vitória para tentar assumir a liderança da competição.



No momento, o Barcelona é líder, com 36 pontos em 13 partidas, mas o Real vem logo atrás, com 33 pontos na mesma quantidade de jogos. Mesmo que empate em pontos, não será possível ultrapassar o rival por conta da diferença de 14 gols no saldo, que é o critério de desempate.