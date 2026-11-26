Gianni Infantino, atual presidente da Fifa - Jaime Saldarriaga / AFP

Gianni Infantino, atual presidente da FifaJaime Saldarriaga / AFP

Publicado 26/11/2026 22:35 | Atualizado 26/11/2026 22:43

A presidente da Federação Norueguesa de Futebol, uma das vozes mais críticas à gestão de Gianni Infantino , reconheceu nesta quinta-feira (26) que será "difícil" destronar o ítalo-suíço da presidência da Fifa.

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Uma das poucas mulheres com poder em um esporte dominado por homens, Lise Klaveness critica as decisões de Infantino desde 2022, ano da Copa do Mundo do Catar e em agosto, ela exigiu a renúncia dele devido a episódios ocorridos durante o Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México. Uma das poucas mulheres com poder em um esporte dominado por homens, Lise Klaveness critica as decisões de Infantino desde 2022, ano da Copa do Mundo do Catar e em agosto, ela exigiu a renúncia dele devido a episódios ocorridos durante o Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México.

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"Será difícil" destronar Infantino, disse a jurista de formação e ex-jogadora da seleção feminina norueguesa nesta quinta, durante um encontro com a imprensa estrangeira em Oslo. "Será difícil" destronar Infantino, disse a jurista de formação e ex-jogadora da seleção feminina norueguesa nesta quinta, durante um encontro com a imprensa estrangeira em Oslo.

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A confederação europeia (Uefa) se uniu em torno da candidatura do presidente da Federação Francesa, Philippe Diallo, para a presidência da Fifa, na eleição que ocorrerá em 18 de março em Rabat, no Marrocos. A confederação europeia (Uefa) se uniu em torno da candidatura do presidente da Federação Francesa, Philippe Diallo, para a presidência da Fifa, na eleição que ocorrerá em 18 de março em Rabat, no Marrocos.

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Infantino, por sua vez, conta com o apoio das confederações africana, sul-americana e asiática para sua reeleição, despontando como o favorito. Infantino, por sua vez, conta com o apoio das confederações africana, sul-americana e asiática para sua reeleição, despontando como o favorito.

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"Em um mundo político tão instável, nunca se sabe realmente o que vai acontecer", argumentou a dirigente norueguesa, de 45 anos. "Em um mundo político tão instável, nunca se sabe realmente o que vai acontecer", argumentou a dirigente norueguesa, de 45 anos.

"Portanto, por diversos motivos, pode ser que, no final, surja outro candidato (à presidência) além de Infantino. Mas, na situação atual, ele conta com muitos apoios", acrescentou.

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Embora as confederações de futebol africana (CAF) e sul-americana (Conmebol) tenham reafirmado seu apoio a Infantino, Klaveness lembrou que não são elas que votam, mas sim as federações nacionais, e que o voto é secreto.

Ela também expressou o desejo de que Diallo e o terceiro candidato, Kozo Tashima - presidente honorário da federação japonesa -, consigam unir forças contra o atual mandatário do futebol.

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À frente da Fifa desde 2016, Infantino está no centro de várias polêmicas recentes.

Entre as controvérsias, estão o Prêmio da Paz concedido ao presidente dos Estados Unidos Donald Trump, a suspensão revogada do atacante americano Folarin Balogun durante a última Copa do Mundo e o projeto fracassado que pretendia autorizar investimentos privados na Copa do Mundo.

