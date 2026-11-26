Gabriel Jesus comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o SabahIgor Ivanko / AFP
“Cinco gols com poucos minutos. É ótimo. Não é fácil para o Gabriel Jesus, já que está atrás do Raphinha. Mas eu amo o foco dele nos treinos e realmente gosto de sua qualidade. É um jogador que sempre está positivo”, disse o treinador, em entrevista coletiva.
“Quando veio para cá, falei que não sabia como seria, que em alguns momentos jogaria menos minutos, e ele entendeu. Temos mais algumas partidas pela frente (em 2026) e é importante ter esses jogadores no banco e disponíveis para atuar”, complementou.
Comprado do Arsenal por 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões, à época), Gabriel Jesus chegou ao Barcelona em setembro deste ano. Ao todo, o atacante fez cinco gols e deu duas assistências em 11 jogos, apenas três entre os titulares.
Gol encerrou jejum de Gabriel Jesus
“Quero sempre estar ajudando. Sei que não vai ser fácil ter sempre a oportunidade de começar jogando, de ganhar minutos. Respeito as decisões do treinador e também o Raphinha, que além de muito amigo meu, faz por merecer jogar todos os jogos”, disse o atacante, à ‘TNT Sports’.
Foco no Campeonato Espanhol
As participações de Gabriel Jesus
. Barcelona 7x2 Racing Club, pelo Campeonato Espanhol - 1 gol
. Barcelona 3x0 Getafe, pelo Campeonato Espanhol - 1 gol
. Galatasaray 1x4 Barcelona, pela Liga dos Campeões - 1 assistência
. Real Betis 2x5 Barcelona, pelo Campeonato Espanhol - 1 gol
. Barcelona 6x1 Alavés, pelo Campeonato Espanhol - 1 assistência
. Sabah 1x4 Barcelona, pela Liga dos Campeões - 1 gol
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