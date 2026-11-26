Gabriel Jesus comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Sabah - Igor Ivanko / AFP

Gabriel Jesus comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o SabahIgor Ivanko / AFP

Publicado 26/11/2026 19:59 | Atualizado 26/11/2026 20:01

Técnico do Barcelona, Hansi Flick elogiou Gabriel Jesus depois da vitória por 4 a 1 sobre o Sabah , quarta-feira (25), fora de casa, pela quinta rodada da Liga dos Campeões. Titular, o atacante foi o responsável por marcar o quarto gol do time catalão no confronto. O comandante exaltou o fato de o brasileiro aproveitar as oportunidades mesmo com baixa minutagem.

Leia mais: Messi confirma presença em jogo de despedida de Tévez



“Cinco gols com poucos minutos. É ótimo. Não é fácil para o Gabriel Jesus, já que está atrás do Raphinha. Mas eu amo o foco dele nos treinos e realmente gosto de sua qualidade. É um jogador que sempre está positivo”, disse o treinador, em entrevista coletiva.



“Quando veio para cá, falei que não sabia como seria, que em alguns momentos jogaria menos minutos, e ele entendeu. Temos mais algumas partidas pela frente (em 2026) e é importante ter esses jogadores no banco e disponíveis para atuar”, complementou. “Cinco gols com poucos minutos. É ótimo. Não é fácil para o Gabriel Jesus, já que está atrás do Raphinha. Mas eu amo o foco dele nos treinos e realmente gosto de sua qualidade. É um jogador que sempre está positivo”, disse o treinador, em entrevista coletiva.“Quando veio para cá, falei que não sabia como seria, que em alguns momentos jogaria menos minutos, e ele entendeu. Temos mais algumas partidas pela frente (em 2026) e é importante ter esses jogadores no banco e disponíveis para atuar”, complementou.

Leia mais: Capitão do Bayern critica diretoria por caso Musiala: 'Inaceitável'



Comprado do Arsenal por 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões, à época), Gabriel Jesus chegou ao Barcelona em setembro deste ano. Ao todo, o atacante fez cinco gols e deu duas assistências em 11 jogos, apenas três entre os titulares. Comprado do Arsenal por 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões, à época), Gabriel Jesus chegou ao Barcelona em setembro deste ano. Ao todo, o atacante fez cinco gols e deu duas assistências em 11 jogos, apenas três entre os titulares.

Gol encerrou jejum de Gabriel Jesus

O gol sobre o Sabah também foi importante para dar confiança a Gabriel Jesus, que não balançava a rede há mais de um mês. A última vez havia sido na vitória por 5 a 2 sobre o Real Betis, dia 17 de outubro, fora de casa, pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol.



“Quero sempre estar ajudando. Sei que não vai ser fácil ter sempre a oportunidade de começar jogando, de ganhar minutos. Respeito as decisões do treinador e também o Raphinha, que além de muito amigo meu, faz por merecer jogar todos os jogos”, disse o atacante, à ‘TNT Sports’.

Leia mais: Wesley revela grito com gol do Flamengo e convite a Endrick na Roma

Foco no Campeonato Espanhol

Depois da vitória na Liga dos Campeões, o Barcelona terá pela frente o Deportivo de A Coruña, domingo (29), às 12h15 (de Brasília), fora de casa, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. O time catalão é o líder isolado da competição nacional, com 36 pontos.

As participações de Gabriel Jesus



. Barcelona 5x1 Feyenoord, pela Liga dos Campeões - 1 gol

. Barcelona 7x2 Racing Club, pelo Campeonato Espanhol - 1 gol

. Barcelona 3x0 Getafe, pelo Campeonato Espanhol - 1 gol

. Galatasaray 1x4 Barcelona, pela Liga dos Campeões - 1 assistência

. Real Betis 2x5 Barcelona, pelo Campeonato Espanhol - 1 gol

. Barcelona 6x1 Alavés, pelo Campeonato Espanhol - 1 assistência

. Sabah 1x4 Barcelona, pela Liga dos Campeões - 1 gol