Leila Pereira é presidente do Palmeiras até o fim de 2027 - Reprodução / X

Leila Pereira é presidente do Palmeiras até o fim de 2027Reprodução / X

Publicado 26/11/2026 21:30

pela empresa de Marcos Lamacchia, seu enteado. Ao comentar o assunto, a mandatária enfatizou que os clubes seguirão "aliados", na mesma medida, apesar das relações familiares com o novo dirigente do Cruz-Maltino. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, negou que haverá mudanças na relação com o Vasco em 2027, após a compra da SAF do clube carioca pela empresa de Marcos Lamacchia, seu enteado. Ao comentar o assunto, a mandatária enfatizou que os clubes seguirão "aliados", na mesma medida, apesar das relações familiares com o novo dirigente do Cruz-Maltino.

"O Vasco sempre foi um aliado", declarou Leila, em entrevista coletiva em Montevidéu, no Uruguai, onde o Palmeiras enfrentará o Estudiantes pela final da Libertadores. A resposta, seguida do adjetivo "engraçadinho" disparado ao repórter que fez a pergunta, serviu para a presidente palmeirense reforçar que não haverá mudanças na afinidade entre o clube e o Cruz-Maltino com a chegada de Marcos Lamacchia.

Em São Paulo, nesta quarta-feira (25), Leila já havia tocado no assunto com ainda mais ênfase. Na ocasião, ela declarou que o enteado, dono da Almirante Participações e Empreendimentos S.A., responsável pela compra do Vasco, é um empresário independente.

"O Marcos, como já falei diversas vezes, é um empresário totalmente independente de mim e do pai dele (José Roberto Lamacchia). Ele não trabalha conosco. Ele comprou o Vasco. Eu sou presidente do Palmeiras. Ele é meu enteado e não trabalha comigo. Eu não enxergo conflitos de interesses nisso", disse, no evento Summit CBF Academy.



Os detalhes da SAF do Vasco

As negociações entre Vasco e Marcos Lamacchia se intensificaram em dezembro de 2025, mais de um ano depois da 777 Partners ser afastada do clube. Ao longo de 2026, as partes mantiveram as conversas e, em setembro, a Almirante Participações S/A, a única a concorrer pelo leilão da SAF, venceu o processo, que foi homologado no Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ).

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O Conselho Deliberativo do Cruz-Maltino aprovou a venda de 90% da SAF no dia 6 de outubro. Depois, dia 23, a Assembleia Geral do Gigante da Colina também deu sinal positivo e concretizou o último passo na venda.

Os investimentos previstos pela Almirante Participações incluem exclusivamente R$ 500 milhões para o futebol, R$ 150 milhões para infraestrutura do CT e da base, entre outros. A empresa ainda assumirá a cobertura de todo o déficit do caixa nos próximos cinco anos, o que dá um cálculo aproximado de R$ 1,5 bilhão.

Filho de José Roberto Lamacchia, marido de Leila Pereira, mandatária do Palmeiras, Marcos Lamacchia tem passagens por corporações como Eagle Bank, Conglomerado Alfa e Fiesp, além de ter sido, entre 2004 e 2009, diretor da Crefisa, atualmente presidida por Leila.