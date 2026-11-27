André Akkari ao lado de Neymar - Reprodução / Instagram

André Akkari ao lado de NeymarReprodução / Instagram

Publicado 27/11/2026 07:00 | Atualizado 27/11/2026 08:00

O CEO da FURIA, André Akkari, afirmou que não existe nenhum conflito de interesses entre o fato do grupo de esportes eletrônicos e entretenimento, que tem uma equipe na Kings League, liga de futebol de 7, com Neymar como presidente, passar a administrar o futebol do Novorizontino , clube que ascendeu para a Série A. O empresário descartou que o camisa 10 tenha qualquer influência na gestão do clube do interior e falou sobre o possível encontro com o Santos no Brasileirão do ano que vem.

"Ele não tem nenhuma conexão com a gente técnica de futebol, nem nos bastidores de futebol, muito pelo contrário. Vai ser muita resenha quando a gente jogar contra o Santos, vamos querer ganhar dele e o WhatsApp vai cantar, que a gente zoar ele para caramba, mas depois dar risada também", disse em entrevista à Cazé TV.

Na última quinta-feira (27), o Novorizontino divulgou que mudou seu nome de Grêmio para Furia. A ação se deve a parceria com a empresa, que é uma das principais organizações de e-sports do mundo. Além disso, no ano que vem, quando disputar a Série A pela primeira vez, a equipe do interior de São Paulo também irá mandar algumas partidas no estádio do Pacaembu, localizado na capital paulista.

O Grêmio Novorizontino foi fundado em 2010, depois do fechamento do Grêmio Esportivo Novorizontino em 1999. Oriundo de uma cidade de apenas 40 mil habitantes, o clube do interior paulista teve uma jornada meteórica de crescimento até a Série A. No Campeonato Paulista, a equipe iniciou na quarta divisão estadual em 2012, conquistou o título da Série A3 em 2014 e garantiu o acesso à Série A1 para 2015. Em 2024, o Novorizontino foi semifinalista do Paulistão e neste ano foi vice-campeão, sendo derrotado pelo Palmeiras em ambos os anos.

Em relação ao Campeonato Brasileiro, o Novorizontino estreou na Série D em 2018 e conseguiu seu primeiro acesso logo em 2020. No ano seguinte, o clube paulista conseguiu subir para a Série B. Depois de um período na Segundona, na atual temporada, a equipe de Novo Horizonte fez campanha histórica e conquistou a competição com 73 pontos: 21 vitórias, 10 empates e sete derrotas. Em 2027, o clube do interior estará na elite do futebol brasileiro.

Não é a primeira vez que uma equipe da Série A mudará de nome. Em 2010, depois de disputar a competição em 2009, o Grêmio Barueri trocou de cidade e passou a se chamar: Grêmio Prudente.

Ligação com equipe de Neymar

A FURIA é uma organização brasileira de esportes eletrônicos e entretenimento, que foi fundada em 2017. O grupo ficou conhecido por sua atuação em games como Counter-Strike 2, League of Legends, Valorant, Rocket League e Rainbow Six: Siege. Posteriormente, a empresa montou uma equipe para disputar a Kings League, liga de futebol de sete.

A equipe estreou na Kings League em 2024, disputando a Kings World Cup, e oficializou sua equipe com Neymar e o influenciador Cris Guedes como presidentes no ano passado. Até o momento, a Furia FC conquistou três títulos oficiais na Kings League em 2025: Kings League Brazil (Split 1 2025), Kings Cup Brazil 2025 e Kings Cup Americas 2025.