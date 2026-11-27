Implementação do cartão azul no futebol passou a ser discutida no início de 2024Reprodução
Carioca de 2027 poderá ter cartão azul e nova punição para simulação
Comissão de arbitragem da Ferj irá propor mudanças para os clubes, que fazem parte da elite do futebol do estado do Rio de Janeiro
Marcão lamenta azar em derrota, mas celebra renovações no Fluminense
Treinador reconheceu melhora do time no segundo tempo do revés contra o Cruzeiro; Thiago Silva, Cano e Wesley Natã estenderam seus contratos
Vila Nova vence Atlético-GO e volta à Série A depois de 41 anos
Em clássico histórico, Tigre bateu o rival por 2 a 0 no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e garantiu o acesso à elite do Brasileirão
Hulk faz forte desabafo sobre vaias da torcida: 'Coisas surreais'
Acionado no segundo tempo da derrota para o Cruzeiro, atacante chegou ao 11º jogo sem marcar pelo Fluminense e foi hostilizado no Maracanã
Fluminense perde para o Cruzeiro e adia vaga direta à Libertadores
Kaio Jorge fez gol no começo e garantiu vitória da Raposa; resultado marcou a despedida do Tricolor das Laranjeiras no Maracanã em 2026
'Flamengo não é rival do Palmeiras', diz Leila Pereira
Presidente alviverde tirou o Rubro-Negro da lista de antagonistas do clube paulista; equipes lideram disputa por títulos nos últimos anos
Ele fica! Thiago Silva renova com o Fluminense até o fim de 2027
Após campanha do elenco e período de especulações, capitão estendeu seu vínculo com o Tricolor das Laranjeiras por mais uma temporada
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