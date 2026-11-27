Implementação do cartão azul no futebol passou a ser discutida no início de 2024 - Reprodução

Implementação do cartão azul no futebol passou a ser discutida no início de 2024Reprodução

Publicado 27/11/2026 09:00

O Campeonato Carioca poderá ter uma importante mudança a partir do ano que vem. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) vai propor aos clubes da Série A a introdução do cartão azul. A penalidade poderá tirar o atleta do jogo por um período apenas e só será aplicada aos capitães.

A possibilidade de introdução do cartão será discutida, além de outros assuntos como o regulamento específico da competição, o sorteio da tabela e assuntos gerais. A nova regra só será avaliada definitivamente pelas equipes na reunião do conselho técnico, que normalmente ocorre na semana anterior ao início do Carioca.

O cartão azul foi uma ideia da comissão de arbitragem da Ferj, comandada pelo presidente Jorge Rabello. O seu objetivo é reduzir o número de reclamações dos jogadores com os árbitros durante as partidas do Estadual. A punição poderia ser aplicada em duas oportunidades: na primeira ficaria dois minutos fora, na segunda ficaria quatro minutos. Na terceira, seria punido com o cartão vermelho.

A comissão de arbitragem acredita que a nova penalidade poderá fazer com que o capitão assuma a responsabilidade de controlar os jogadores da sua equipe, resultando em uma partida com mais tempo de bola rolando.

A utilização do cartão azul não é uma discussão nova no futebol. A International Board (IFAB) cogitou utiliza-lo na regra do jogo no início de 2024, mas mudou de ideia diante da repercussão negativa no cenário internacional. A ideia na ocasião era tirar de campo, por 10 minutos, os jogadores que praticassem simulação, faltas antijogo ou mostrassem desrespeito ao árbitro.

Outra proposta de mudança que será apresentada pela Ferj para os clubes da Série A do Carioca é a punição em caso de simulação, principalmente para os jogadores, que levam a mão ao rosto, depois de serem atingidos em outros lugares do corpo, tentando enganar a arbitragem.

A comissão de arbitragem irá sugerir a aplicação do cartão amarelo, com um anúncio no telão do estádio de que a punição se deu por conta de simulação. O lance também será reprisado no telão para todos os torcedores presentes no local assistirem.

Em jogos realizados em estádio sem telão, o árbitro deverá aplicar apenas o cartão amarelo. E a regra deverá ser aplicada apenas em partidas assistidas pelo VAR, para que o juiz tenha certeza da simulação do jogador.