Gabriel Jesus defende o Barcelona - AFP

Gabriel Jesus defende o BarcelonaAFP

Publicado 27/11/2026 14:51

O atacante Gabriel Jesus, de 29 anos, que defende o Barcelona, se colocou à disposição de Carlo Ancelotti para voltar a receber oportunidades na seleção brasileira. O jogador, que não é chamado desde novembro de 2023, quando Fernando Diniz era responsável pelas convocações, colocou sua versatilidade como trunfo.

"Passei muita coisa na Seleção. Fui muito bem quando cheguei, mas infelizmente em 2018 as coisas não aconteceram. Aí na primeira convocação depois da Copa do Mundo eu não fui, depois consigo voltar e jogar de ponta direita, acho que as pessoas esquecem um pouco que eu também jogo nas pontas, nem sempre fui um 9, isso conta também nos números", afirmou em entrevista à "TNT Sports".

Gabriel Jesus teve um começo avassalador na seleção brasileira, sendo destaque da equipe de Tite nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Com apenas 21 anos, ele foi titular na Copa do Mundo, e acabou tendo um desempenho abaixo do esperado, passando em branco na competição.

"Vejo minha história na Seleção com muito mais orgulho, não é fácil vestir a camisa da Seleção, ainda mais em Copa e por tantos jogos. Eu era muito jovem, já são três ou quatro anos que não vou para a Seleção, infelizmente tive problemas no joelho, mas sou muito orgulhoso do que fiz. Estou sempre à disposição", disse o atacante.

Até o momento, pelo Barcelona, Gabriel Jesus teve uma minutagem baixa, mas entregou bons números. Ele entrou em campo em 11 partidas, anotou cinco gols e deu duas assistências pelo clube espanhol.

Para tirar o brasileiro do Arsenal, no meio do ano, o Barcelona pagou algo em torno de 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) e Gabriel Jesus assinou até junho de 2028. O atacante foi titular da seleção brasileira na Copa de 2018 e fez parte do grupo no Mundial de 2022.



Revelado pelo Palmeiras, Gabriel Jesus atuou pelo Manchester City de 2017 a de 2022, somando 236 partidas e 95 gols em todas as competições. Contratado por cerca de 27 milhões de libras (algo em torno de R$ 121 milhões na cotação da época) após conversa direta com Pep Guardiola, conquistou oito títulos nacionais pelo clube inglês.

O atacante chegou ao Arsenal em junho de 2022 em operação de 45 milhões de libras (cerca de R$ 289,5 milhões na cotação da época). Ele entrou em campo em 123 jogos e marcou 32 gols, conquistando o Campeonato Inglês da última temporada.