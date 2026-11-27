Gabriel Jesus defende o BarcelonaAFP
Gabriel Jesus se coloca à disposição de Ancelotti e cita versatilidade
Atacante, de 29 anos, vive bom momento em seu começo de passagem no Barcelona com cinco gols em 11 partidas pelo clube espanhol
Marcão lamenta azar em derrota, mas celebra renovações no Fluminense
Treinador reconheceu melhora do time no segundo tempo do revés contra o Cruzeiro; Thiago Silva, Cano e Wesley Natã estenderam seus contratos
Vila Nova vence Atlético-GO e volta à Série A depois de 41 anos
Em clássico histórico, Tigre bateu o rival por 2 a 0 no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e garantiu o acesso à elite do Brasileirão
Hulk faz forte desabafo sobre vaias da torcida: 'Coisas surreais'
Acionado no segundo tempo da derrota para o Cruzeiro, atacante chegou ao 11º jogo sem marcar pelo Fluminense e foi hostilizado no Maracanã
Fluminense perde para o Cruzeiro e adia vaga direta à Libertadores
Kaio Jorge fez gol no começo e garantiu vitória da Raposa; resultado marcou a despedida do Tricolor das Laranjeiras no Maracanã em 2026
'Flamengo não é rival do Palmeiras', diz Leila Pereira
Presidente alviverde tirou o Rubro-Negro da lista de antagonistas do clube paulista; equipes lideram disputa por títulos nos últimos anos
Ele fica! Thiago Silva renova com o Fluminense até o fim de 2027
Após campanha do elenco e período de especulações, capitão estendeu seu vínculo com o Tricolor das Laranjeiras por mais uma temporada
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