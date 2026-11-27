José Mourinho em coletivaAFP
Melhora de Vini Jr
Porém, depois das partidas contra o Japão e Singapura pela Seleção Brasileira, o ídolo merengue parece ter reconquistado sua confiança e voltou a acumular boas atuações.
A primeira partida na volta foi contra o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol, competição em que não atuava havia 42 dias por ter sido expulso por agressão contra o Villarreal.
Vini Jr. começou no banco para Yan Diomandé e entrou faltando 33 minutos para o fim da partida, com desvantagem de um gol no placar. Para a surpresa de muitos torcedores, seu estilo de jogo agressivo e driblador parecia ter voltado e, em apenas nove minutos em campo, participou de forma importante do gol de empate.
Se aproximando do apito final, o camisa 7 cruzou a bola na cabeça de Carlos Espí, que cabeceou no goleiro e marcou no rebote, garantindo a virada para o Real Madrid.
Depois da partida, o treinador José Mourinho reafirmou a titularidade de Vini contra o PSV, pela Liga dos Campeões. O clube de Madrid venceu por 5 a 1 e, novamente, o brasileiro voltou a dar lampejos do jogador que foi eleito Fifa The Best em 2024, voltando a marcar após uma seca de 11 jogos.
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