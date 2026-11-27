José Mourinho em coletiva - AFP

José Mourinho em coletivaAFP

Publicado 27/11/2026 10:52

O técnico José Mourinho destacou a evolução de Vini Jr nas últimas partidas no Real Madrid. Ao abordar as perguntas feitas em coletiva nesta sexta-feira (27), o português citou a mudança no tom dos questionamentos feitos ao brasileiro.

"Há semanas, as perguntas eram se Vini Jr tinha que sair, agora se ele começa ou não. As coisas não são lineares. Vini melhorou e o fato de o grupo gostar dele isso é o que importa. Neste momento, ele está em um nível em que está genuinamente nos ajudando", disse.

Mourinho também aproveitou para falar sobre Jude Bellingham, o principal jogador do meio-campo do Real Madrid. Questionado sobre semelhanças do inglês com Zinedine Zidane, o português rechaçou a comparação.

"Não faço comparações entre diferentes épocas. Zidane era um dos melhores da sua geração, Bellingham já é um dos melhores da sua geração", concluiu.

Melhora de Vini Jr

Até a última Data Fifa, Vini tinha apenas um gol e três assistências na temporada inteira, além de uma queda considerável tanto na quantidade de tentativas quanto na porcentagem de êxito em dribles, principal arma de seu estilo de jogo.



Porém, depois das partidas contra o Japão e Singapura pela Seleção Brasileira, o ídolo merengue parece ter reconquistado sua confiança e voltou a acumular boas atuações.



A primeira partida na volta foi contra o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol, competição em que não atuava havia 42 dias por ter sido expulso por agressão contra o Villarreal.



Vini Jr. começou no banco para Yan Diomandé e entrou faltando 33 minutos para o fim da partida, com desvantagem de um gol no placar. Para a surpresa de muitos torcedores, seu estilo de jogo agressivo e driblador parecia ter voltado e, em apenas nove minutos em campo, participou de forma importante do gol de empate.

Se aproximando do apito final, o camisa 7 cruzou a bola na cabeça de Carlos Espí, que cabeceou no goleiro e marcou no rebote, garantindo a virada para o Real Madrid.



Depois da partida, o treinador José Mourinho reafirmou a titularidade de Vini contra o PSV, pela Liga dos Campeões. O clube de Madrid venceu por 5 a 1 e, novamente, o brasileiro voltou a dar lampejos do jogador que foi eleito Fifa The Best em 2024, voltando a marcar após uma seca de 11 jogos.