Abel Ferreira vai jogar sua quarta final de Copa Libertadores, contra o Estudiantes, no sábado (28) - Marina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Abel Ferreira vai jogar sua quarta final de Copa Libertadores, contra o Estudiantes, no sábado (28)Marina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 27/11/2026 13:12 | Atualizado 27/11/2026 13:19

A temporada de 2026 está se aproximando do fim, mas a troca de provocações entre integrantes de Flamengo e Palmeiras e continua. Na véspera da final da Libertadores entre o clube paulista e o Estudiantes, da Argentina, em tom irônico, Abel Ferreira citou as eliminações do Rubro-Negro na competição sul-americana e também na Copa do Brasil.

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Ao citar o vice-campeonato da Série A, Abel Ferreira alegou que um dos principais motivos para o Flamengo ter sido campeão do Brasileiro e o Palmeiras vice foram os desgastes causados pelo fato de o clube paulista estar lutando em "três frentes", enquanto seu adversário caiu na semifinal da Libertadores e nas fases preliminares da Copa do Brasil.



"A vontade e gratidão de jogar uma final supera qualquer cansaço. Queríamos lutar pelo Campeonato Brasileiro, mas, infelizmente, nosso adversário direto ficou fora da Copa do Brasil e da Libertadores, então, deu muito mais margem para poder treinar e competir", disse em entrevista coletiva em Montevidéu.



Ao todo, o Alviverde vai terminar a temporada com 72 jogos oficiais no total. Por outro lado, o Rubro-Negro vai fechar com 65, sete partidas a menos. Ainda sobre a situação, Abel Ferreira relembrou uma conversa com um dirigente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 2020, quando chegou no futebol brasileiro.



"Eu lembro que, no primeiro ano que eu cheguei, um elemento da CBF disse: 'Por que o Palmeiras quer lutar por todas as competições? Tem que abdicar'. Nós não abdicamos em momento nenhum de lutar por todas as competições, mas chegamos com sentimento de confiança e bem fisicamente e mentalmente, preparados para enfrentar um grande adversário", contou Abel.

Quando será a final da Libertadores?

O Palmeiras entra em campo neste sábado (28) para encarar o Estudiantes pela final da Libertadores, em busca do tetracampeonato da competição para se igualar ao Flamengo como o brasileiro com mais títulos do torneio. Os argentinos querem o penta. O jogo será às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu.



O local será o mesmo da última vez em que o Palmeiras venceu a Copa Libertadores. Em 2021, o Alviverde levou a melhor contra o Flamengo e conquistou o torneio pela terceira vez. A vitória por 2 a 1 veio na prorrogação com o gol decisivo de Deyverson.

O Palmeiras irá disputar a final da Copa do Brasil no próximo dia 6 contra o Grêmio, em jogo único em Brasília, às 16h (de Brasília). O Alviverde deseja conquistar o pentacampeonato da competição e também igualar o número de conquistas do Flamengo.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato