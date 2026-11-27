Abel Ferreira vai jogar sua quarta final de Copa Libertadores, contra o Estudiantes, no sábado (28)Marina Uezima/Parceiro/Agência O Dia
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