Campeão da Série B agora se chama Furia NovorizontinoDivulgação / Furia Novorizontino
Agência investiga conflito de interesse entre Neymar e Novorizontino
Craque do Santos é presidente da empresa parceira do clube do interior de São Paulo, e órgão da CBF demonstra preocupação
Marcão lamenta azar em derrota, mas celebra renovações no Fluminense
Treinador reconheceu melhora do time no segundo tempo do revés contra o Cruzeiro; Thiago Silva, Cano e Wesley Natã estenderam seus contratos
Vila Nova vence Atlético-GO e volta à Série A depois de 41 anos
Em clássico histórico, Tigre bateu o rival por 2 a 0 no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e garantiu o acesso à elite do Brasileirão
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Acionado no segundo tempo da derrota para o Cruzeiro, atacante chegou ao 11º jogo sem marcar pelo Fluminense e foi hostilizado no Maracanã
Fluminense perde para o Cruzeiro e adia vaga direta à Libertadores
Kaio Jorge fez gol no começo e garantiu vitória da Raposa; resultado marcou a despedida do Tricolor das Laranjeiras no Maracanã em 2026
'Flamengo não é rival do Palmeiras', diz Leila Pereira
Presidente alviverde tirou o Rubro-Negro da lista de antagonistas do clube paulista; equipes lideram disputa por títulos nos últimos anos
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Após campanha do elenco e período de especulações, capitão estendeu seu vínculo com o Tricolor das Laranjeiras por mais uma temporada
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