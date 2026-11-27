Campeão da Série B agora se chama Furia Novorizontino - Divulgação / Furia Novorizontino

Campeão da Série B agora se chama Furia NovorizontinoDivulgação / Furia Novorizontino

Publicado 27/11/2026 12:55

A Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf) vai avaliar um possível conflito de interesses entre Neymar, atacante do Santos, e o Novorizontino, segundo a "ESPN". O clube do interior de São Paulo firmou uma parceria com a Furia , equipe de jogos eletrônicos e que disputa a Kings League, cujo o craque do Peixe é o presidente.

A Kings League é uma competição de futebol criada pelo ex-jogador Gerard Piqué, ídolo do Barcelona. Neymar é o presidente da Furia e já participou de diversos eventos com a equipe, mas não acumula mais funções administrativas. O cargo é apenas simbólico. Um dos melhores amigos do jogador do Santos, Cris Guedes é sócio da empresa.

Mesmo assim, a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, que é responsável pelo fair play financeiro no futebol brasileiro, vai avaliar um possível conflito de interesse. Existe a preocupação porque Neymar vai enfrentar o Novorizontino em duas competições diferentes, caso permaneça no Santos em 2027: no Campeonato Paulista e no Brasileirão.

Campeão da Série B e recém-promovido à elite do futebol brasileiro, o Grêmio Novorizontino foi fundado em 2010, depois do fechamento do Grêmio Esportivo Novorizontino em 1999. Oriundo de uma cidade de apenas 40 mil habitantes, o clube do interior paulista teve uma jornada meteórica de crescimento até a Série A.

No Campeonato Paulista, a equipe iniciou na quarta divisão estadual em 2012, conquistou o título da Série A3 em 2014 e garantiu o acesso à Série A1 para 2015. Em 2024, o Novorizontino foi semifinalista do Paulistão e neste ano foi vice-campeão, sendo derrotado pelo Palmeiras em ambos os anos.

Em relação ao Campeonato Brasileiro, o Novorizontino estreou na Série D em 2018 e conseguiu seu primeiro acesso logo em 2020. No ano seguinte, o clube paulista conseguiu subir para a Série B. Depois de um período na Segundona, na atual temporada, a equipe de Novo Horizonte fez campanha histórica e conquistou a competição com 73 pontos: 21 vitórias, 10 empates e sete derrotas.

Em 2027, o clube do interior estará na elite do futebol brasileiro. Não é a primeira vez que uma equipe da Série A mudará de nome. Em 2010, depois de disputar a competição em 2009, o Grêmio Barueri trocou de cidade e passou a se chamar: Grêmio Prudente.