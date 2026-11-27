Kauê Furquim marcou o segundo gol do Brasil contra a Costa Rica - Nelson Terme / CBF

Kauê Furquim marcou o segundo gol do Brasil contra a Costa RicaNelson Terme / CBF

Publicado 27/11/2026 13:27



O Brasil derrotou sem muito esforço a Costa Rica por 3 a 0, pela terceira rodada do grupo I do Mundial Sub-17, nesta sexta-feira (27), no Catar. Com gols de Rodrigo Júnior, do Vasco, Kauê Furquim, do Bahia, e Lucas Emanuel, do Botafogo, a equipe do técnico Carlos Eduardo Patetuci, que já havia se classificado na rodada passada , encerra esta fase em primeiro lugar, com 100% de aproveitamento, seis gols marcados e apenas um sofrido.

A situação do grupo do Brasil no Mundial Sub-17

Além da Costa Rica, a seleção brasileira também superou a Tanzânia, por 1 a 0, e a Irlanda, por 2 a 1. Agora, segue para o mata-mata com a 16avos, na semana que vem, com data, adversário e local ainda não definidos.



Na outra partida do grupo, a seleção irlandesa superou a tanzaniana por 3 a 1 e também garantiu a vaga, ao somar seis pontos e terminar em segundo lugar. Os africanos e costarriquenhos estão eliminados com um ponto cada.



Como foi a partida



O Brasil só deslanchou no segundo tempo, quando marcou os três gols e ainda teve um outro anulado. Ainda assim, poderia ter aberto o placar nos 45 minutos iniciais. Rodrigo Jr deve duas chances, com um voleio e uma bicicleta, mas parou no goleiro adversário, e João França do Palmeiras também chegou perto, enquanto Werneck salvou atrás em finalização de Paul Gonzales.



Já depois do intervalo, a seleção brasileira encontrou o caminho para o gol. Primeiro aos seis minutos, com Rodrigo Jr. ao pegar a sobra dentro da área, após Lucca Caramico, do Corinthians, ser travado.



O segundo não demorou e saiu aos 14, em pênalti cobrado por Kauê Furquim, após o técnico Carlos Eduardo Patetuci fazer o desafio para pedir a revisão do VAR, que confirmou falta.



Dois minutos depois, a arbitragem anulou o terceiro gol ao identificar um toque de mão de Caramico no início da jogada. Mas, aos 25, o Brasil resolveu o placar em cobrança de escanteio que gerou rebote para Lucas Emanuel finalizar.



Ainda houve chances para ampliar, mas o jogo terminou 3 a 0 mesmo. Agora, o Brasil espera pelo restante dos jogos desta sexta-feira para conhecer seu caminho até a grande final.