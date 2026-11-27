Neto durante o programa 'Donos da Bola', exibido na quinta-feira (26) - Reprodução/TV Band

Neto durante o programa 'Donos da Bola', exibido na quinta-feira (26)Reprodução/TV Band

Publicado 27/11/2026 14:26 | Atualizado 27/11/2026 16:56



Após um longo período de conflitos e discussões públicas, o ex-jogador Craque Neto e Neymar, conversaram e tiveram uma reconciliação. De acordo com o próprio apresentador, o responsável por convencer o camisa 10 do Santos a realizar o encontro foi Gabigol.

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Neto relata que o atacante ex-Flamengo, a todo momento, dizia para Neymar "abrir a mente", pois ambos tinham personalidades muito semelhantes e, assim que se encontrassem, iriam criar um vínculo afetivo muito forte.

"Gabigol, queria dizer para você, muitíssimo obrigado de você ter proporcionado essa linha do tempo", afirmou Neto durante o programa 'Os Donos da Bola', da Band.

O momento tão esperado pelos fãs aconteceu no Instituto Neymar Jr., em Praia Grande (SP), a convite do próprio jogador. Todo o encontro envolveu fortes emoções. Neto, inclusive, foi às lágrimas durante a conversa e revelou que o jogador disse que tinha ficado magoado com as críticas.



"Isso é muito duro você escutar. E eu escutei caladamente, o rabo entre as pernas. E fiquei quieto. E é difícil eu ficar quieto para os outros, hein?", disse.

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Depois da reconciliação, a dupla ligou para Gabigol por meio do celular de Neymar Pai. O apresentador ainda fez uma brincadeira, acompanhada de um convite: "Gabi, você tá com uma perna f..., hein? Vem para cá", disse.

Neto e Neymar também confirmaram a participação especial do craque na edição de terça-feira (1º) do programa "Donos da Bola", que tratará da carreira do camisa 10.

Qual era o motivo das brigas entre Neto e Neymar?

Ao longo de 2026, os dois trocaram várias farpas nas redes sociais e também na televisão. Em abril, o jogador do Santos o chamou de "falastrão da TV brasileira" por criticar em sua presença constante na Kings League enquanto estava lesionado. Quatro meses depois, o apresentador falou que ele era um "jogadorzinho" após o clube alvinegro levar 6 a 0 do Vasco.

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Pouco depois, Neto criticou novamente Neymar, por ele ter participado de um torneio de pôquer e, à época, desabafado nas redes sociais por causa das críticas. "Você pode treinar, ser bilionário e fazer o que quiser. O que não pode é achar que a gente é trouxa. Você é um 'bebêzinho', que coisa de criancinha, desnecessária", comentou o ídolo do Corinthians.

O jogador respondeu em postagem de um amigo. "Chato para car..., vai se f..., esse otário", xingou. Essa foi a grande última polêmica antes do encontro entre os dois.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Hugo Perruso