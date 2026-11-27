Neto durante o programa 'Donos da Bola', exibido na quinta-feira (26)Reprodução/TV Band
Gabigol foi fundamental para reconciliação com Neymar, diz Craque Neto
Ídolo do Corinthians e apresentador deu detalhes de como foi o encontro com o camisa 10, com direito a ligação para atacante
Antonelli lidera 2º treino livre no GP do Catar; Câmara perde posição
Mesmo com o título da Fórmula 1 garantido, italiano repetiu a dose do primeiro teste e manteve a ponta; brasileiros ficaram fora do top-10
Fluminense acerta renovação com Wesley Natã até 2030
Joia de Xerém tinha contrato até maio de 2028, mas assinou um novo acordo e receberá uma valorização salarial para permanecer no clube
Real Madrid anuncia renovação do contrato de Brahim Díaz
Meia-atacante marroquino assinou vínculo com o clube merengue até meados de 2031; acordo anterior terminava no ano que vem
Dúvida no Fluminense, Hulk reencontra sua maior vítima
Adversário desta sexta-feira (27), Cruzeiro foi a equipe que sofreu mais gols do atacante na carreira; camisa 7 pode iniciar duelo no banco
Recordista, Formiga se inscreve como voluntária na Copa Feminina 2027
Dona de sete participações em Mundiais, ex-jogadora visitou o Centro de Entrevistas de Voluntários da Fifa, no Rio de Janeiro
Flamengo é o clube mais valioso do futebol brasileiro, diz estudo
Palmeiras, Corinthians e São Paulo são os que estão logo atrás do Rubro-Negro, que ocupa a liderança; veja o ranking completo
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