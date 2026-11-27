Rodrygo vive longa recuperação no Real Madrid - Reprodução / X @RodrygoGoes

Rodrygo vive longa recuperação no Real MadridReprodução / X @RodrygoGoes

Publicado 27/11/2026 16:57

José Mourinho não deu uma boa notícia sobre a volta de Rodrygo. O treinador do Real Madrid confirmou que o atacante não volta a jogar neste ano e atribuiu uma parcela disso a um comodismo inicial durante o processo de recuperação de cirurgia no joelho direito.

Mourinho, entretanto, viu evolução nos trabalhos, mas não garantiu quando o jogador voltarás a fazer uma partida oficial.

"Não vejo ele jogando contra o Arsenal, nem participando de qualquer partida do campeonato antes do fim do ano. Mas ele tem uma qualidade incrível e será uma adição valiosa a um elenco incrível, cheio de jogadores extraordinários", garantiu, exaltando a qualidade do brasileiro.

Além disso, o comandante do Real Madrid, também foi sincero ao abordar o cenário atual do jogador. Apesar de o prazo inicial do clube ser uma volta em janeiro de 2027, o português apontou um dos motivos que possa ter prolongado o tempo da recuperação.

"Ele está em uma situação bem boa. Está treinando muito, mudou bastante a mentalidade dele. Antes, parecia que ele tinha se acomodado um pouco com a realidade da lesão, mas agora está se esforçando muito", afirmou o treinador.

A lesão de Rodrygo

Em março, o camisa 11 dos merengues rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e o menisco lateral do joelho direito, , na derrota do Real Madrid por 1 a 0 para o Getafe, pelo Campeonato Espanhol. Em decorrência da grave lesão, ele ficou fora da Copa do Mundo com a seleção brasileira.

Após longo período de inatividade, o brasileiro já treina com bola e passa pelos estágios finais do protocolo imposto pelo departamento médico. Há também uma questão física e de ritmo que deve ser trabalhada durante dezembro.

Na última temporada, Rodrygo entrou em campo em 27 oportunidades, com três gols marcados e seis assistências. O atacante alternava entre a equipe titular e o banco de reserva, servindo como um "décimo segundo jogador".



Com altos e baixos pelo clube, uma das atuações mais lembradas do brasileiro foi contra o Manchester City, na Liga dos Campeões, em 2022. O time estava eliminado até os 45 minutos do segundo tempo pela 4 a 3 da ida, e o 1 a 1 que estava naquele momento. Em um momento estrelado, ele marcou dois belos gols no período de três minutos e conseguiu a classificação milagrosa, que posteriormente seria coroada com o título.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Hugo Perruso