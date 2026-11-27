Formiga se inscreveu como voluntária para a Copa do Mundo Feminina de 2027Divulgação / Fifa
Formiga surpreende candidatos a voluntário na Copa do Mundo de 2027
Dona de sete participações em Mundiais, ex-jogadora visitou o Centro de Entrevistas de Voluntários da Fifa, no Rio de Janeiro
Flamengo define primeira saída de jogador do elenco
Diretoria do Rubro-Negro prevê mais mudanças para fazer uma pequena reformulação no elenco campeão do Brasileirão e reduzir gastos
Kevin Serna é sondado pelo River Plate, diz jornal argentino
Empresário do atacante comentou sobre uma possível saída do Tricolor em entrevistas recentes concedidas a veículos estrangeiros
Astro da WWE morre aos 38 anos após lesão em luta livre
Bronson Reed estava internado desde 7 de novembro, quando foi lançado para fora do ringue durante evento na Arábia Saudita
Vila Nova homenageia jogador preso em mesmo caso de David, do Vasco
Hayner participou de quase toda a campanha do clube goiano na Série B, mas ficou fora de jogo decisivo para o retorno ao Brasileirão
Do Bronx quer revanche com Tsarukyan em caso de aposentadoria de Justin Gaethje; entenda
Brasileiro acredita que Justin pode encerrar a carreira em 2027, abrindo caminho para uma disputa contra Arman Tsarukyan pelo cinturão peso-leve do UFC
Renovação de contrato de Ganso com o Fluminense está travada
Negociação é considerada difícil após experiente jogador de 37 anos recusar a primeira proposta feita pela diretoria do Tricolor
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