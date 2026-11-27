Formiga se inscreveu como voluntária para a Copa do Mundo Feminina de 2027 - Divulgação / Fifa

Formiga se inscreveu como voluntária para a Copa do Mundo Feminina de 2027Divulgação / Fifa

Publicado 27/11/2026 15:35

Recordista de participações em Copas do Mundo , com sete edições, Formiga fez uma visita surpresa ao Centro de Entrevistas de Voluntários da Fifa, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Por lá, os candidatos passam pela seleção para trabalhar no Mundial do Brasil em 2027. Durante a visita, a camisa 8 histórica da Seleção contou que também se inscreveu no programa e que vai fazer a própria entrevista.

O programa recebeu 161 mil inscrições de candidatos de 183 países, mais que o dobro do registrado na Copa de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia. Segundo Patricia Hespanha, diretora executiva administrativa da Fifa 27, a entidade seleciona agora 6 mil voluntários para o torneio e para eventos preparatórios, como o Sorteio Final, marcado para 11 de dezembro, no Museu de Arte Moderna do Rio (MAM Rio).

A chegada de Formiga parou o Centro de Entrevistas de Voluntários da Fifa. Candidatos interromperam as conversas com os selecionadores, inclusive os que faziam a entrevista por vídeo chamada, e muitos formaram fila para fotos e abraços. A ex-volante, que também disputou sete edições dos Jogos Olímpicos, falou sobre os voluntários: "Eu nunca vi um voluntário triste ou chateado ou emburrado. Muito pelo contrário", disse.

Formiga também deixou um recado às mulheres que ainda pensam em se inscrever: para ela, o ambiente da Copa é uma chance de construir mais respeito e de trabalhar lado a lado com os homens. Entre os voluntários que já atuam no centro está Luá Resende, que entrevistava candidatos quando Formiga chegou. Para ela, a Copa de 2027 vai além do esporte e pode mudar a vida de mulheres e meninas.

Os voluntários vão atuar em mais de 30 funções, distribuídas por mais de 20 áreas operacionais, em estádios, aeroportos, centros de treinamento e hotéis das oito cidades-sede. Moradores do Rio, sede da Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027, também puderam se inscrever para apoiar o próprio centro de entrevistas e os eventos preparatórios. As entrevistas começaram em outubro.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será a primeira edição do torneio na América do Sul. De 24 de junho a 25 de julho de 2027, 32 seleções disputam 64 jogos em oito cidades-sede: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A abertura e a final serão no Maracanã, principal palco do futebol brasileiro, na Cidade Maravilhosa.