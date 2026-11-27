Musiala sofreu lesão muscular em sua coxa direita e só deve retornar em 2027Foto: Odd Andersen/AFP
Musiala sofre lesão muscular e só deve retornar aos gramados em 2027
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