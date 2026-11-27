Musiala sofreu lesão muscular em sua coxa direita e só deve retornar em 2027 - Foto: Odd Andersen/AFP

Musiala sofreu lesão muscular em sua coxa direita e só deve retornar em 2027Foto: Odd Andersen/AFP

Publicado 27/11/2026 17:57



O meio-campista alemão Jamal Musiala sofreu uma lesão muscular na coxa direita após a derrota por 2 a 1 do Bayern para o Lille, pela Liga dos Campeões, na quarta-feira (25). O desfalque foi anunciado pelo clube em meio a episódios de desmaios e crises de ausência do jogador, decorrentes de uma doença neurológica.

Com a lesão, a promessa alemã deve ser desfalque nas últimas partidas deste ano e retornar apenas em janeiro, apesar de não haver um prazo estipulado pelo próprio clube.



O jovem de 23 anos não passou por uma boa pré-temporada. Ele sofreu com muitos problemas físicos ,que o deixaram impossibilitado de atuar com a camisa do Bayern, mas a situação se agravou quando ele sofreu episódios de desmaios.

Inicialmente, a avaliação era de tudo que não passava de um caso de pressão baixa por conta do calor ou de problemas cardíacos não conhecidos. Porém, depois de uma série de exames, Musiala foi diagnosticado com crises de ausência causadas por uma disfunção neurológica.

Com a descoberta, diversos dirigentes do Bayern fizeram declarações públicas sobre o caso, o que causou uma grande revolta em parte dos companheiros de equipe de Musiala, que condenaram a exposição de um quadro clínico grave.

"O que eu não entendo é a forma como isso está sendo comunicado publicamente. Isso nunca deveria acontecer, ainda mais às custas de um jogador. Claro, o clube é sempre primordial e maior que o jogador, mas ainda assim não é maior que o indivíduo. Isso é absolutamente inaceitável e nada condizente com o Bayern", afirmou Joshua Kimmich, capitão do Bayern.

Os desmaios de Musiala

A primeira vez que Musiala desabou inconsciente em campo foi em 15 de agosto, na vitória por 3 a 1 sobre o RB Leipzig, na qual o meia entrou no segundo tempo, marcou o terceiro gol e caiu desfalecido.



Apenas três dias depois, ainda sem um diagnóstico fechado, Musiala voltou a campo para enfrentar o Heidenheim, em partida amistosa. Com menos tempo do que na primeira ocasião, a promessa desmaiou novamente.



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Por conta da grande repercussão e da preocupação geral, o próprio Musiala veio a público para explicar que tem ausências breves e temporárias, que são tratáveis e acompanhadas por médicos.



As crises de ausência são interrupções rápidas da consciência, de poucos segundos, causadas por atividade elétrica anormal no cérebro. O tratamento é feito com medicamentos que controlam as crises na maior parte dos casos.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Marlucio Luna