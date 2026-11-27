Kimi Antonelli voltou a liderar treino livre no GP do Catar - Divulgação / Mercedes

Kimi Antonelli voltou a liderar treino livre no GP do CatarDivulgação / Mercedes

Publicado 27/11/2026 16:44

Kimi Antonelli voltou a ser o mais rápido, como na primeira atividade, e deixou seu companheiro de equipe na segunda posição O italiano, que assegurou o título da temporada por antecipação, fez o tempo de 1min23s077. Lando Norris, da McLaren, fechou o Top 3. O segundo treino livre do GP do Catar de Fórmula 1, realizado nesta sexta-feira, começou com mais um domínio da Mercedes. George Russell até foi mais rápido no início, mas logovoltou a ser o mais rápido, como na primeira atividade, e deixou seu companheiro de equipe na segunda posição O italiano, que assegurou o título da temporada por antecipação, fez o tempo de 1min23s077. Lando Norris, da McLaren, fechou o Top 3.

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O brasileiro Gabriel Bortoleto foi para a pista com pneus duros na primeira parte. No final, já utilizando os macios, terminou os testes no 11º lugar. Sem acompanhar o ritmo mais forte dos primeiros colocados, Rafael Câmara ocupou a parte de baixo da classificação e finalizou em 17º, uma posição à frente de Oliver Bearman, seu companheiro de equipe na Haas.



As principais equipes dominaram as primeiras posições evitando surpresas. Seguindo os três primeiros colocados, Oscar Piastri (McLaren) foi quarto, com Max Verstappen e Isack Hadjar (Red Bull) no quinto e sexto posto e os ferraristas Charles Leclerc e Lewis Hamilton fechando os oito primeiros. O britânico ainda teve um problema mecânico no fim e precisou voltar de carona para os boxes com um dos fiscais de pista.



Ainda no começo, um susto. Leclerc errou a tomada na curva 9, passou com a roda dianteira na zebra e rodou e foi parar só na caixa de brita. No entanto, depois de quase se complicar, ele conseguiu voltar para a pista.



Na metade da atividade, a bandeira vermelha precisou ser acionada por causa de sujeira na pista. Os fiscais trabalharam rápido para deixar a situação em ordem no Circuito Internacional de Lusail. No entanto, depois de reiniciado, o treino precisou de nova paralisação depois de Pierre Gasly perder a direção e ficar preso na área de escape.

O brasileiro Gabriel Bortoleto foi para a pista com pneus duros na primeira parte. No final, já utilizando os macios, terminou os testes no 11º lugar. Sem acompanhar o ritmo mais forte dos primeiros colocados, Rafael Câmara ocupou a parte de baixo da classificação e finalizou em 17º, uma posição à frente de Oliver Bearman, seu companheiro de equipe na Haas.As principais equipes dominaram as primeiras posições evitando surpresas. Seguindo os três primeiros colocados, Oscar Piastri (McLaren) foi quarto, com Max Verstappen e Isack Hadjar (Red Bull) no quinto e sexto posto e os ferraristas Charles Leclerc e Lewis Hamilton fechando os oito primeiros. O britânico ainda teve um problema mecânico no fim e precisou voltar de carona para os boxes com um dos fiscais de pista.Ainda no começo, um susto. Leclerc errou a tomada na curva 9, passou com a roda dianteira na zebra e rodou e foi parar só na caixa de brita. No entanto, depois de quase se complicar, ele conseguiu voltar para a pista.Na metade da atividade, a bandeira vermelha precisou ser acionada por causa de sujeira na pista. Os fiscais trabalharam rápido para deixar a situação em ordem no Circuito Internacional de Lusail. No entanto, depois de reiniciado, o treino precisou de nova paralisação depois de Pierre Gasly perder a direção e ficar preso na área de escape.

Mercedes mais rápida no 1º treino livre

Mais cedo, na primeira atividade do dia, Kimi Antonelli foi o mais veloz. O italiano cravou a sua melhor volta com a Mercedes com o tempo de 1min23s217. George Russell, seu companheiro de equipe foi o segundo, seguido por Isack Hadjar, da Red Bull



O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, finalizou o treino na parte intermediária e ficou com 11ª posição. Rafael Câmara teve um bom rendimento na parte final com a sua Haas e terminou a movimentação na 15ª colocação.



Neste sábado, os pilotos voltam à pista para o terceiro treino livre e, às 15h (horário de Brasília), acontece o treino classificatório que vai definir o Grid do GP do Catar. A prova, que será realizada no Circuito internacional de Lusail, está marcada para domingo, às 13h .

Veja o 2º treino livre do GP do Catar de Fórmula 1

1º Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min23s077

2º George Russell (ING/Mercedes), 1min23S204

3º Lando Norris (ING/McLaren), 1min23S522

4º Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min23s544

5º Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min23s576

6º Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min23S583

7º Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min24s099

8º Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min24s216

9º Liam Lawson (Racing Bulls), 1min24s425

10º Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min24s547

11º Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min24s614

12º Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min24s764

13º Nico Hulkenberg (ALE/Audi), 1min24s871

14º Alexander Albon (TAI/Williams), 1min25s276

15º Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min25s733

16º Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min25s839

17º Rafael Câmara (BRA/Haas), 1min25s962

18º Oliver Bearman (FRA/Haas), 1min25s996

19º Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min26s046

20º Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min26s648

21º Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min27s394

22º Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min27s511