Flamengo e Palmeiras decidiram o título brasileiro no último sábado (21) - Adriano Fontes / Flamengo

Flamengo e Palmeiras decidiram o título brasileiro no último sábado (21)Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 27/11/2026 20:51 | Atualizado 27/11/2026 20:52

Leila Pereira , presidente do Palmeiras, foi sincera ao declarar que não considera o Flamengo rival do Alviverde. Ainda que o Mais Querido venha sendo o principal adversário do Porco na corrida por títulos dos últimos anos, a mandatária colocou a equipe carioca em prateleira abaixo dos antagonistas de São Paulo na lista de rivalidades do Palestra.

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"Corinthians e São Paulo sempre serão os rivais do Palmeiras. O Flamengo não é rival do Palmeiras. Hoje é rival porque é um clube que está sempre disputando títulos com a gente. Mas, para o Palmeiras, não tem nada igual a Palmeiras e Corinthians. É o maior de todos. Não é o maior clássico do mundo? Para mim, é", declarou Leila Pereira, nesta sexta-feira (27), em participação no programa "Seleção SporTV".

Leila Pereira, presidente do Palmeiras Cesar Greco / Palmeiras

Leila já havia cutucado o Flamengo

Esta não é a primeira vez que a presidente do Palmeiras cutuca diretamente o Flamengo em entrevistas. Além das confusões com o presidente rubro-negro Luiz Eduardo Baptista nos bastidores, Leila foi ainda mais afiada após vitória alviverde por 4 a 0 no Maracanã, em duelo entre as equipes pelo primeiro turno do Brasileirão. Na época, o clube paulista liderava com vantagem larga.

"O Palmeiras não se pauta nos campeonatos porque o Flamengo está. É um clube como outro qualquer, hoje disputa com a gente. Apesar que estou a 7 pontos do segundo no Campeonato Brasileiro", declarou Leila, na ocasião, em contato com a imprensa.

No fim, o Mais Querido reverteu a distância para o adversário, assumiu a ponta da tabela e garantiu o título nacional justamente no segundo turno contra o Palmeiras, no Nubank Parque, após empate em 1 a 1 no último sábado (21). Apesar da série de provocações, as tratativas entre os clubes foram marcadas pela cordialidade no duelo.

Equipes dividem títulos nos últimos anos

Flamengo e Palmeiras têm disputado a maior parte dos títulos desde que ambos entraram em suas eras mais vitoriosas na história. Na Libertadores, as equipes se encontraram na decisão em 2021 e 2025, com um título para cada. Em 2021 e 2023, as potências também ficaram frente a frente na Supercopa do Brasil, mantendo o equilíbrio no número de conquistas.

Pelo Brasileirão, Rubro-Negro e Alviverde têm se revezado nas primeiras posições há oito temporadas. Neste recorte, o time carioca levantou o troféu em 2019, 2020, 2025 e agora 2026, e o clube paulista foi campeão em 2018, 2022 e 2023.