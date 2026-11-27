Flamengo e Palmeiras decidiram o título brasileiro no último sábado (21)Adriano Fontes / Flamengo
'Flamengo não é rival do Palmeiras', diz Leila Pereira
Presidente alviverde tirou o Rubro-Negro da lista de antagonistas do clube paulista; equipes lideram disputa por títulos nos últimos anos
'Flamengo não é rival do Palmeiras', diz Leila Pereira
Presidente alviverde tirou o Rubro-Negro da lista de antagonistas do clube paulista; equipes lideram disputa por títulos nos últimos anos
Ele fica! Thiago Silva renova com o Fluminense até o fim de 2027
Após campanha do elenco e período de especulações, capitão estendeu seu vínculo com o Tricolor das Laranjeiras por mais uma temporada
Supremo da Espanha analisará recurso contra absolvição de Daniel Alves
Ex-lateral da seleção brasileira foi acusado de agressão sexual e, posteriormente, inocentado; apelação será examinada em dezembro
Novo dono da SAF do Vasco prevê investimento de R$ 500 milhões em 2027
Valor será distribuído entre reforços para o futebol, melhorias na infraestrutura das categorias de base e pagamentos de contas
Fluminense anuncia renovação de Cano: 'Tempo para fazer mais gols'
Destaque do título da Libertadores de 2023, centroavante tinha permanência incerta, mas estendeu vínculo até o meio de 2027
Ferj define grupos e tabela de jogos do Campeonato Carioca de 2027
Reunião nesta sexta-feira (27) definiu as chaves e os confrontos, além de manter o regulamento da última edição para o ano que vem
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.