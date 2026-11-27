Quatro clubes vão disputar a taça do Carioca - Divulgação

Quatro clubes vão disputar a taça do CariocaDivulgação

Publicado 27/11/2026 18:00

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) realizou nesta sexta-feira (27) o sorteio dos grupos e da tabela de jogos do Campeonato Carioca de 2027. Flamengo Vasco vão ficar no Grupo A, enquanto Botafogo Fluminense ficarão no B. Os clubes terão 15 dias para definir se vão usar time alternativo nas duas primeiras rodadas, mas devem utilizar o time principal a partir da terceira.

Atual tricampeão carioca, o Flamengo estreia contra o Boavista. O Fluminense, vice-campeão no ano passado, enfrenta o Volta Redonda. Já o Vasco encara o Madureira, enquanto o Botafogo terá pela frente o Sampaio Corrêa. Campeão da Série A2 e recém-promovido para a elite do Campeonato Carioca, o Americano estreia contra o Nova Iguaçu, fora de casa.



O primeiro clássico do Campeonato Carioca de 2027 será entre Vasco e Botafogo, com mando vascaíno, pela terceira rodada. Já o Fla-Flu, que será o último clássico da primeira fase do estadual, acontecerá no sábado ou no domingo de Carnaval. Antes, Fluminense e Vasco se enfrentam na 4ª rodada, enquanto Botafogo e Flamengo se enfrentam na 5ª rodada.

O regulamento da última edição será mantido para 2027. Na fase de classificação, que é a Taça Guanabara, serão dois grupos com seis clubes. As equipes de uma chave enfrentam os da outra, em turno único. O maior pontuador geral será declarado campeão da Taça Guanabara. Os 4 primeiros de cada lado avançam às quartas de final, que serão disputadas em jogo único, com vantagem do empate para os dois melhores de cada chave.

Os quatro que não avançarem disputarão o quadrangular do rebaixamento (Grupo X), cujo último colocado jogará a Série A2. Os confrontos das quartas serão entre os clubes do mesmo grupo no seguinte modelo: A1 x A4, A2 x A3, B1 x B4; B2 x B3. Os vencedores avançarão às semifinais do Carioca, e os derrotados disputarão a Taça Rio, que será realizada em formato de semifinal (em ida e volta) e final (jogo único). As semifinais do Carioca serão em ida e volta, enquanto a final será em partida única, no Maracanã.

Veja os grupos do Carioca:

Grupo A

Flamengo

Vasco

Bangu

⁠Sampaio Corrêa

Volta Redonda

⁠Nova Iguaçu

Grupo B

Fluminense

Botafogo

Madureira

Boavista

⁠Portuguesa

Americano

Tabela de jogos:

1ª rodada:

Flamengo x Boavista

Vasco x Madureira

Bangu x Portuguesa

Botafogo x Sampaio Corrêa

Fluminense x Volta Redonda

Nova Iguaçu x Americano



2ª rodada:

Portuguesa x Flamengo

Boavista x Vasco

Bangu x Botafogo

Americano x Sampaio Corrêa

Madureira x Volta Redonda

Nova Iguaçu x Fluminense



3ª rodada:

Americano x Flamengo

Bangu x Madureira

Sampaio Corrêa x Fluminense

Portuguesa x Nova Iguaçu

Vasco x Botafogo

Volta Redonda x Boavista



4ª rodada:

Fluminense x Vasco

Flamengo x Madureira

Sampaio Corrêa x Portuguesa

Volta Redonda x Americano

Nova Iguaçu x Botafogo

Boavista x Bangu



5ª rodada:

Botafogo x Flamengo

Americano x Vasco

Fluminense x Bangu

Madureira x Sampaio Corrêa

Portuguesa x Volta Redonda

Boavista x Nova Iguaçu



6ª rodada:

Flamengo x Fluminense

Vasco x Portuguesa

Bangu x Americano

Sampaio Corrêa x Boavista

Volta Redonda x Botafogo

Madureira x Nova Iguaçu