A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) realizou nesta sexta-feira (27) o sorteio dos grupos e da tabela de jogos do Campeonato Carioca de 2027. Flamengo e Vasco vão ficar no Grupo A, enquanto Botafogo e Fluminense ficarão no B. Os clubes terão 15 dias para definir se vão usar time alternativo nas duas primeiras rodadas, mas devem utilizar o time principal a partir da terceira.
Atual tricampeão carioca, o Flamengo estreia contra o Boavista. O Fluminense, vice-campeão no ano passado, enfrenta o Volta Redonda. Já o Vasco encara o Madureira, enquanto o Botafogo terá pela frente o Sampaio Corrêa. Campeão da Série A2 e recém-promovido para a elite do Campeonato Carioca, o Americano estreia contra o Nova Iguaçu, fora de casa.
O primeiro clássico do Campeonato Carioca de 2027 será entre Vasco e Botafogo, com mando vascaíno, pela terceira rodada. Já o Fla-Flu, que será o último clássico da primeira fase do estadual, acontecerá no sábado ou no domingo de Carnaval. Antes, Fluminense e Vasco se enfrentam na 4ª rodada, enquanto Botafogo e Flamengo se enfrentam na 5ª rodada.
O regulamento da última edição será mantido para 2027. Na fase de classificação, que é a Taça Guanabara, serão dois grupos com seis clubes. As equipes de uma chave enfrentam os da outra, em turno único. O maior pontuador geral será declarado campeão da Taça Guanabara. Os 4 primeiros de cada lado avançam às quartas de final, que serão disputadas em jogo único, com vantagem do empate para os dois melhores de cada chave.
Os quatro que não avançarem disputarão o quadrangular do rebaixamento (Grupo X), cujo último colocado jogará a Série A2. Os confrontos das quartas serão entre os clubes do mesmo grupo no seguinte modelo: A1 x A4, A2 x A3, B1 x B4; B2 x B3. Os vencedores avançarão às semifinais do Carioca, e os derrotados disputarão a Taça Rio, que será realizada em formato de semifinal (em ida e volta) e final (jogo único). As semifinais do Carioca serão em ida e volta, enquanto a final será em partida única, no Maracanã.
Veja os grupos do Carioca:
Grupo A Flamengo Vasco Bangu Sampaio Corrêa Volta Redonda Nova Iguaçu
Grupo B Fluminense Botafogo Madureira Boavista Portuguesa Americano
Tabela de jogos:
1ª rodada: Flamengo x Boavista Vasco x Madureira Bangu x Portuguesa Botafogo x Sampaio Corrêa Fluminense x Volta Redonda Nova Iguaçu x Americano
2ª rodada: Portuguesa x Flamengo Boavista x Vasco Bangu x Botafogo Americano x Sampaio Corrêa Madureira x Volta Redonda Nova Iguaçu x Fluminense
3ª rodada: Americano x Flamengo Bangu x Madureira Sampaio Corrêa x Fluminense Portuguesa x Nova Iguaçu Vasco x Botafogo Volta Redonda x Boavista
4ª rodada: Fluminense x Vasco Flamengo x Madureira Sampaio Corrêa x Portuguesa Volta Redonda x Americano Nova Iguaçu x Botafogo Boavista x Bangu
5ª rodada: Botafogo x Flamengo Americano x Vasco Fluminense x Bangu Madureira x Sampaio Corrêa Portuguesa x Volta Redonda Boavista x Nova Iguaçu
6ª rodada: Flamengo x Fluminense Vasco x Portuguesa Bangu x Americano Sampaio Corrêa x Boavista Volta Redonda x Botafogo Madureira x Nova Iguaçu
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