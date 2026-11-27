Daniel Alves foi lateral-direito do Brasil em três Copas do Mundo - Reprodução / Instagram

Daniel Alves foi lateral-direito do Brasil em três Copas do MundoReprodução / Instagram

Publicado 27/11/2026 19:00

O Tribunal Supremo da Espanha começará a analisar, em 1º de dezembro, a cassação da decisão que absolveu o ex-jogador Daniel Alves da acusação de agressão sexual contra uma jovem em casa noturna de Barcelona. A decisão foi informada inicialmente pela imprensa europeia e confirmada com a entidade pelo Estadão.

Leia mais: CEO rechaça conflito de interesses em relação a Neymar e Novorizontino



O recurso parte do Ministério Público do país, que argumenta que o tribunal teria violado o direito à tutela jurisdicional efetiva, que consiste no direito fundamental de obter do Estado uma resposta judicial justa. De acordo com a entidade, a absolvição "realizou avaliação irracional das provas produzidas durante o julgamento oral e não considerou o conjunto probatório em sua totalidade".



A anulação da condenação quatro anos e seis meses de prisão não deu fim ao processo, justamente pela possibilidade de interposição de recursos. Na época, Daniel Alves chegou a ser preso preventivamente, em janeiro de 2023, e sentenciado em fevereiro de 2024. O brasileiro, depois, ficou em liberdade condicional por cerca de um ano, após pagar multa de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões à época).



A decisão favorável ao lateral anulou outros dois outros recursos que corriam em paralelo no Tribunal de Justiça da Catalunha. Ambos apelavam pelo aumento da pena: a Promotoria da Superior defendia uma condenação de nove anos, enquanto outra ação, movida pelos representantes da denunciante, pediu para elevar a 12. O recurso parte do Ministério Público do país, que argumenta que o tribunal teria violado o direito à tutela jurisdicional efetiva, que consiste no direito fundamental de obter do Estado uma resposta judicial justa. De acordo com a entidade, a absolvição "realizou avaliação irracional das provas produzidas durante o julgamento oral e não considerou o conjunto probatório em sua totalidade".A anulação da condenação quatro anos e seis meses de prisão não deu fim ao processo, justamente pela possibilidade de interposição de recursos. Na época, Daniel Alves chegou a ser preso preventivamente, em janeiro de 2023, e sentenciado em fevereiro de 2024. O brasileiro, depois, ficou em liberdade condicional por cerca de um ano, após pagar multa de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões à época).A decisão favorável ao lateral anulou outros dois outros recursos que corriam em paralelo no Tribunal de Justiça da Catalunha. Ambos apelavam pelo aumento da pena: a Promotoria da Superior defendia uma condenação de nove anos, enquanto outra ação, movida pelos representantes da denunciante, pediu para elevar a 12.