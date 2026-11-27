Vila Nova jogará Série A do Brasileirão em 2027 - Reprodução / Instagram @vilanovafc

Vila Nova jogará Série A do Brasileirão em 2027Reprodução / Instagram @vilanovafc

Publicado 27/11/2026 22:53

O acesso veio após uma decisão em dois jogos contra o rival Atlético-GO, que começou com empate por 1 a 1 no duelo de ida. Com a melhor campanha na fase classificatória, o Vila Nova tinha a vantagem de avançar em caso de igualdade no placar agregado, mas fez valer a força diante da torcida e conquistou a vaga com vitória. O Tigre se junta a Novorizontino e Juventude, que já haviam garantido a subida, enquanto Fortaleza e Criciúma disputam a última vaga na Série A de 2027.O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e pela disputa intensa entre Vila Nova e Atlético-GO. O Dragão começou melhor, pressionou e manteve mais posse de bola, mas o Vila cresceu ao longo da etapa e passou a levar perigo, principalmente em jogadas de transição.As principais oportunidades coloradas surgiram com João Vieira e Janderson, que pararam em boas defesas do goleiro Paulo Vítor. Pelo lado rubro-negro, Terans e Gustavo Coutinho também tentaram, mas não conseguiram abrir o placar.Os goleiros Helton Leite e Paulo Vítor tiveram papel importante para manter o resultado zerado. Com chances para os dois lados e muita disputa no meio-campo, as equipes foram para os vestiários com a decisão do acesso ainda em aberto.O Vila Nova voltou do intervalo pressionando e conseguiu abrir o placar aos sete minutos do segundo tempo. Dudu finalizou de longe, em uma tentativa que inicialmente parecia não levar perigo, mas Júnior Barreto desviou a trajetória da bola e acabou marcando contra, colocando o Tigre em vantagem.O gol mudou o cenário do clássico e aumentou a pressão sobre o Atlético-GO, que precisava reagir para evitar a eliminação. O Vila, por sua vez, passou a administrar a vantagem e buscar espaços para atacar, aproveitando o avanço do adversário.Aos 31, o Vila Nova aproveitou um contra-ataque para ampliar a vantagem e encaminhar o acesso. Marquinhos Gabriel driblou Cristiano e encontrou João Vieira livre, que finalizou para marcar o segundo gol colorado e praticamente selar a classificação.O Atlético-GO ainda teve a oportunidade de diminuir e recolocar emoção no confronto. João Pedro chegou a finalizar com perigo, mas a bola explodiu na trave, frustrando a reação rubro-negra.Com o segundo gol e a resistência diante das últimas investidas do Dragão, o Vila Nova confirmou a vitória por 2 a 0, celebrou o acesso à Série A e encerrou uma espera de 41 anos para voltar à elite do futebol brasileiro.