Palmeiras de John Arias disputa a oitava final de Libertadores - Palmeiras / Divulgação

Palmeiras de John Arias disputa a oitava final de LibertadoresPalmeiras / Divulgação

Publicado 28/11/2026 08:50 | Atualizado 28/11/2026 09:32

neste sábado (28), às 17h (de Brasília) em Montevidéu, no Uruguai, em busca do tetracampeonato da Libertadores. Será mais uma chance da equipe de Abel Ferreira, após perder o título do ano passado para o rival

O Palmeiras chega a mais uma final de Libertadores e joga contra o Estudiantes,, em busca do tetracampeonato da Libertadores. Será mais uma chance da equipe de Abel Ferreira, após perder o título do ano passado para o rival Flamengo

Onde assistir a Palmeiras x Estudiantes



O duelo no estádio Centenário terá transmissão de: TV Globo, Getv, ESPN e Disney+.



Provável escalação do Verdão

Campeão da Libertadores em 1999, 2020 e 2021, o Palmeiras está em sua oitava final de Libertadores, reencontra um velho conhecido e busca revanche. Em 1968, o Estudiantes sagrou-se campeão no duelo entre os dois, justamente em uma partida no Centenário de Montevidéu.



Naquela época, os argentinos venceram por 2 a 1, em La Plata, e perderam por 3 a 1, no Pacaembu, o que resultou num terceiro jogo, de desempate da final. E levaram a melhor ao fazer 2 a 0 no estádio uruguaio.



Agora, o Palmeiras tenta dar o troco para se igualar ao Flamengo como o clube brasileiro com mais títulos da competição continental. E para chegar até a grande decisão, precisou superar Fluminense e LDU, do Equador, nos pênaltis, além de Cerro Porteño, do Paraguai.



Para o jogo decisivo, o técnico Abel Ferreira terá todos os jogadores à disposição, à exceção de Paulinho. Piquerez e Murilo estão recuperados de problemas físicos.



A provável escalação do Palmeiras deve ser: Carlos Miguel; Murilo, Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Evangelista (Andreas Pereira) e Piquerez; Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque (Ramón Sosa ou Mauricio).



Como deve jogar o time argentino

Do outro lado, o Estudiantes vai em busca do quinto título de Libertadores. Além da conquista em cima do Palmeiras em 1968, também foi campeão em 1969, 1970, 2009. Para encerrar o jejum, a equipe argentina precisou passar por Universidad Católica e outros dois brasileiros, Corinthians e Flamengo, nesta campanha até a final.



O técnico Cacique Medina tem o desfalque certo de Baltasar Rodríguez, suspenso, e leva uma outra dúvida, que é Joaquín Correa. O jogador ex-Botafogo estava lesionado e correu contra o tempo para se recuperar para estar em campo neste sábado, mas sua presença na equipe titular ainda é incerta.



Com essa dúvida, o Estudiantes deve jogar com: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez e Gastón Benedetti (Cetré); Ezequiel Piovi, Alexis Castro e Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios (Joaquín Correa) e Guido Carrillo.



A arbitragem da final da Libertadores



Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)



Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)



VAR: Juan Soto (VEN)