Messi não conseguiu uma grande conquista pelo Inter Miami em 2026 - Getty Images via AFP

Messi não conseguiu uma grande conquista pelo Inter Miami em 2026Getty Images via AFP

Publicado 28/11/2026 10:49

Com um gol sofrido nos acréscimos, marcado pelo uruguaio Santiago Rodríguez, o Inter Miami de Lionel Messi foi derrotado por 1 a 0, na sexta-feira (27), pelo Columbus Crew. Com esse resultado, os atuais campeões da MLS acabaram eliminados porque também perderam o primeiro jogo do confronto

O gol de Rodríguez, nos descontos (90+2'), garantiu ao Columbus sua segunda vitória nesta primeira rodada dos playoffs, disputada em uma série de melhor de três partidas.

Mais uma eliminação do Inter Miami

Dessa forma, o ambicioso Inter - que conta com Messi, Luis Suárez, Casemiro e Rodrigo De Paul - encerra a temporada sem conquistar nenhum dos principais torneios que disputou. Foi eliminado nas oitavas de final da Copa dos Campeões da Concacaf, pelo Nashville, e na fase de grupos da Leagues Cup, e só ganhou a Campeones Cup, em jogo único contra o campeão mexicano (Cruz Azul).

Para Messi, artilheiro da temporada regular e favorito ao prêmio de MVP (Jogador Mais Valioso), esta é a segunda vez que é eliminado logo na rodada inicial em três participações nos playoffs da MLS.

O Miami, que havia perdido o primeiro jogo em casa por 3 a 0, precisava vencer para forçar uma partida de desempate, novamente em seu estádio.

A equipe comandada pelo técnico argentino Cristian 'Kily' González teve grandes chances de marcar na noite fria e chuvosa em Columbus (Ohio), com destaque para uma cabeçada à queima-roupa do mexicano-argentino Germán Berterame, a seis minutos do fim.

Quando a partida parecia caminhar para a disputa de pênaltis, a defesa do Inter permitiu que Rodríguez dominasse, dentro da área, um cruzamento do marroquino Anass Zaroury e finalizasse para o fundo da rede, superando o goleiro canadense Dayne St. Clair.

Jejum de campeão continua na MLS

A eliminação precoce do Inter prolonga a 'maldição do campeão' na MLS, já que nenhuma equipe conseguiu defender o título desde o Los Angeles Galaxy, em 2012.

"Estou muito triste com essa decepção, como todo mundo. Mas a vida segue. Temos que levantar a cabeça. É assim que as coisas são. Quando você perde nesta fase tendo o melhor jogador do mundo (Messi), é normal que todo mundo comece a usar a palavra ‘fracasso’. Mas vou repetir: a palavra ‘fracasso’ é muito diferente quando você não tenta. Não foi uma questão de nomes, mas de desempenho. Acho que o time jogou bem hoje, apesar da nossa lamentável eliminação", avaliou o técnico Cristian "Kily" González.