Messi não conseguiu uma grande conquista pelo Inter Miami em 2026Getty Images via AFP
Inter Miami de Messi é eliminado na MLS e mantém 'maldição'
Gol no fim sacramentou queda do time do craque argentino para o Columbus Crew, na 1ª rodada dos playoffs, em temporada decepcionante
Com um gol sofrido nos acréscimos, marcado pelo uruguaio Santiago Rodríguez, o Inter Miami de Lionel Messi foi derrotado por 1 a 0, na sexta-feira (27), pelo Columbus Crew. Com esse resultado, os atuais campeões da MLS acabaram eliminados porque também perderam o primeiro jogo do confronto.
O gol de Rodríguez, nos descontos (90+2'), garantiu ao Columbus sua segunda vitória nesta primeira rodada dos playoffs, disputada em uma série de melhor de três partidas.
Dessa forma, o ambicioso Inter - que conta com Messi, Luis Suárez, Casemiro e Rodrigo De Paul - encerra a temporada sem conquistar nenhum dos principais torneios que disputou. Foi eliminado nas oitavas de final da Copa dos Campeões da Concacaf, pelo Nashville, e na fase de grupos da Leagues Cup, e só ganhou a Campeones Cup, em jogo único contra o campeão mexicano (Cruz Azul).
Para Messi, artilheiro da temporada regular e favorito ao prêmio de MVP (Jogador Mais Valioso), esta é a segunda vez que é eliminado logo na rodada inicial em três participações nos playoffs da MLS.
O Miami, que havia perdido o primeiro jogo em casa por 3 a 0, precisava vencer para forçar uma partida de desempate, novamente em seu estádio.
A equipe comandada pelo técnico argentino Cristian 'Kily' González teve grandes chances de marcar na noite fria e chuvosa em Columbus (Ohio), com destaque para uma cabeçada à queima-roupa do mexicano-argentino Germán Berterame, a seis minutos do fim.
Quando a partida parecia caminhar para a disputa de pênaltis, a defesa do Inter permitiu que Rodríguez dominasse, dentro da área, um cruzamento do marroquino Anass Zaroury e finalizasse para o fundo da rede, superando o goleiro canadense Dayne St. Clair.
A eliminação precoce do Inter prolonga a 'maldição do campeão' na MLS, já que nenhuma equipe conseguiu defender o título desde o Los Angeles Galaxy, em 2012.
"Estou muito triste com essa decepção, como todo mundo. Mas a vida segue. Temos que levantar a cabeça. É assim que as coisas são. Quando você perde nesta fase tendo o melhor jogador do mundo (Messi), é normal que todo mundo comece a usar a palavra ‘fracasso’. Mas vou repetir: a palavra ‘fracasso’ é muito diferente quando você não tenta. Não foi uma questão de nomes, mas de desempenho. Acho que o time jogou bem hoje, apesar da nossa lamentável eliminação", avaliou o técnico Cristian "Kily" González.
Palmeiras é tetra da Liberta
Verdão vence Estudiantes e iguala Flamengo como maior campeão entre brasileiros
ALEX TELLES
'Todos têm que assumir a responsabilidade', dispara Alex Telles
Botafogo perdeu para o Bahia no Nilton Santos e se complicou na luta contra o Z4, faltando uma rodada para o fim do Brasileirão
PALMEIRAS
Palmeiras provoca Flamengo após título da Libertadores: 'Desfrutando'
Alviverde fez publicação nas redes sociais lembrando postagem do Rubro-Negro feita após a equipe carioca conquistar o Brasileirão