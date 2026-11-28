Jogadores e comissão técnica do Vila Nova comemoram acesso ao Brasileirão com homenagem a HaynerDivulgação/Vila Nova
Vila Nova homenageia jogador preso em mesmo caso de David, do Vasco
Hayner participou de quase toda a campanha do clube goiano na Série B, mas ficou fora de jogo decisivo para o retorno ao Brasileirão
Entenda a operação contra Hayner e David
Vila Nova homenageia jogador preso em mesmo caso de David, do Vasco
Hayner participou de quase toda a campanha do clube goiano na Série B, mas ficou fora de jogo decisivo para o retorno ao Brasileirão
Do Bronx quer revanche com Tsarukyan em caso de aposentadoria de Justin Gaethje; entenda
Brasileiro acredita que Justin pode encerrar a carreira em 2027, abrindo caminho para uma disputa contra Arman Tsarukyan pelo cinturão peso-leve do UFC
Renovação de contrato de Ganso com o Fluminense está travada
Negociação é considerada difícil após experiente jogador de 37 anos recusar a primeira proposta feita pela diretoria do Tricolor
Inter Miami de Messi é eliminado na MLS e mantém 'maldição'
Gol no fim sacramentou queda do time do craque argentino para o Columbus Crew, na 1ª rodada dos playoffs, em temporada decepcionante
Botafogo avança por novo patrocínio e admite impacto financeiro
Presidente do clube social, João Paulo Magalhães vê SAF preparada para sofrer menos com elenco de 2027 mesmo com queda de arrecadação
Botafogo x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e mais
Glorioso precisa vencer neste sábado na luta contra o rebaixamento, enquanto o Tricolor baiano tenta vaga na Libertadores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.