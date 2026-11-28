Jogadores e comissão técnica do Vila Nova comemoram acesso ao Brasileirão com homenagem a Hayner - Divulgação/Vila Nova

Jogadores e comissão técnica do Vila Nova comemoram acesso ao Brasileirão com homenagem a HaynerDivulgação/Vila Nova

Publicado 28/11/2026 12:17

Depois da vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO, na sexta, jogadores e comissão técnica da equipe goiana posaram para a foto de comemoração no vestiário com uma bandeira com o rosto do companheiro. O registro foi compartilhado pelo perfil oficial do Vila Nova nas redes sociais.

O clássico goiano, inclusive, foi apenas a quinta ausência de Hayner na Série B. Ele esteve em campo 35 vezes na campanha e tem futuro incerto agora.



No dia da prisão, o clube goiano saiu em sua defesa e chegou a afirma que a medida possui "caráter sensacionalista, com o objetivo de desestabilizar o clube em um momento de importante decisão em sua história".

Entenda a operação contra Hayner e David



O jogador de 31 anos, que está emprestado pelo Santos, segue preso após a audiência de custódia de sexta. A prisão preventiva foi determinada pela Justiça do Espírito Santo a ele e a David por tentativa de obstrução das investigações contra eles sobre financiamento do tráfico de drogas e participação em organização criminosa.



De acordo com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), há indícios de que os dois teriam tentado oferecer vantagens para interferir nos depoimentos de testemunhas do processo. As investigações identificaram conversas entre os dois sobre oferecimento de dinheiro para elas.





Um áudio de julho deste ano, extraído do celular de David, revela que ele teria oferecido R$ 5 mil a Wesley Almeida de Jesus, testemunha e vítima de uma tentativa de homicídio atribuída a Edson Vander da Silva Júnior, amigo de infância e ex-empresário de David, e Ruan de Freitas Camargo Cruz.

Na gravação, ao ser questionado se havia oferecido dinheiro à vítima, o atacante do Vasco teria respondido: "Eu ofereci mesmo, mas... só pra deixar isso de lado".

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, David e Hayner são investigados por suspeita de tentativa de homicídio, organização criminosa armada, tráfico de drogas e coação no curso do processo.



Hayner se apresentou à Polícia Civil, em Goiânia, na quinta-feira e acabou preso. Já David recebeu a ordem de prisão no CT do Vasco, quando iria iniciar o treinamento. A decisão foi decretada pela juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, da 5ª Vara Criminal de Serra, na Grande Vitória.