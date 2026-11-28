Bronson reed era uma das estrelas da WWE na atualidade - Getty Images via AFP

Bronson reed era uma das estrelas da WWE na atualidadeGetty Images via AFP

Publicado 28/11/2026 12:46

A WWE, liga profissional de luta livre, anunciou na sexta-feira, 27, a morte do lutador australiano Bronson Reed, aos 38 anos. O atleta australiano, cujo nome de registro era Jermaine Haley, morreu após complicações médicas. A organização, que sofre com a segunda morte marcante em dois anos , não divulgou detalhes sobre as circunstâncias da morte.

Em comunicado publicado nas redes sociais, a WWE lamentou a perda e prestou homenagem ao lutador, que fazia parte do elenco da empresa. "Pessoa fenomenal, um homem de família dedicado e um colega querido", destacou a organização na mensagem.

A morte de Reed ocorre semanas depois de um acidente durante o Crown Jewel, evento realizado em 7 de novembro, em Riad, na Arábia Saudita. Segundo informações da revista Sports Illustrated, o australiano se machucou durante um combate contra Oba Femi, quando foi lançado para fora da área de luta e atingiu mesas e estruturas utilizadas para armazenar equipamentos.

O impacto teria provocado múltiplas fraturas nas costelas e uma lesão no rim. Em razão da gravidade dos ferimentos, Reed precisou permanecer na Arábia Saudita por aproximadamente dez dias para receber atendimento médico. De acordo com os veículos especializados Wrestling Observer e Jermaine Haley, ele retornou aos Estados Unidos em 17 de novembro.

Quem é Bronson Reed

Natural de Adelaide, na Austrália, Reed tinha origem samoana e iniciou sua trajetória na luta greco-romana em 2007. Sua estreia na WWE aconteceu em 2019. Nos últimos anos, ganhou espaço na empresa e integrava o grupo The Vision, ao lado de nomes como Logan Paul, Bron Breakker e Austin Theory.

O lutador deixa a esposa, Paige, que está grávida, e uma filha.

Já a WWE (World Wrestling Entertainment) é uma empresa americana que organiza e promove esses combates performáticos, mesclando luta profissional e entretenimento esportivo. Um de seus maiores astros da história foi Hulk Hogan, que morreu em 2025, aos 71 anos.

Hogan foi um fenômeno da cultura pop e um dos principais responsáveis por levar o wrestling ao cenário global, durante os anos 1980, o que ajudou a modalidade de luta em um espetáculo que movimenta bilhões.

"A WWE está devastada em anunciar que Jermaine Haley, conhecido pelos fãs da WWE como Bronson Reed, faleceu mais cedo hoje. Nossos pensamentos e condolências mais profundas estão com a família, os amigos e os fãs de Jermaine", disse a WWE em comunicado.