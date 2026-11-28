Bronson reed era uma das estrelas da WWE na atualidadeGetty Images via AFP
Astro da WWE morre aos 38 anos após lesão em luta livre
Bronson Reed estava internado desde 7 de novembro, quando foi lançado para fora do ringue durante evento na Arábia Saudita
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