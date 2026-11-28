Lincoln comemorando acesso do Vila Nova para a Série A depois de 41 anos - Matheus Dutra

Lincoln comemorando acesso do Vila Nova para a Série A depois de 41 anosMatheus Dutra

Publicado 28/11/2026 17:04



Revelado pelo Flamengo em 2017, o atacante Lincoln celebrou o acesso do Vila Nova para a primeira divisão do Brasileiro. O clube estava há mais de 40 anos sem jogar na elite do Brasil. Além disso, essa foi a primeira vez que a equipe goiana conseguiu subir da série de acesso.

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"Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Estou em êxtase aqui. Estou muito feliz de estar no Vila Nova, de estar aqui em Goiânia. Essa torcida me abraçou. Eles merecem. São 41 anos, dá para ver a euforia da torcida. Eles merecem. Minha família está muito feliz. Só tenho a agradecer ao Papai do Céu por estar aqui", declarou Lincoln.



Com a vitória por 3 a 1 no agregado contra o Atlético-GO, o Vila Nova conseguiu um acesso inédito para a Série A, mesmo que já tenha participado anteriormente da divisão.



Isso porque, até 1986, não havia divisões de acesso. Os integrantes da elite eram selecionados de três formas: Ranking de Pontos do Campeonato Brasileiro, campanhas vitoriosas nos estaduais e, em raras exceções, por meio de convites.



Ou seja, desde que foram criadas as divisões de acesso, o Vila Nova nunca havia conseguido subir para a Série A, jogando 28 edições da Série B e 9 da Série C até então.



Assim, o Tigre chega à sua décima participação na elite, tendo participado em 1963, 1964, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983 e 1985. Na última vez, classificou-se pelo título goiano de 1984 e ficou em 7º lugar no Grupo D, não conseguindo se classificar para a fase seguinte.



No final, o Campeonato Brasileiro de 1985 foi conquistado pelo Coritiba sobre o Bangu, dentro do Maracanã, para mais de 90 mil espectadores. O jogo foi decidido nas penalidades por 6 a 5, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

De volta à Série A

Com a conquista pelo Vila Nova, Lincoln chegou ao segundo acesso à Série A da carreira. Revelado pelas categorias de base do Flamengo, o atacante ganhou destaque em 2019, sob o comando de Jorge Jesus, integrando o elenco campeão da Libertadores e do Brasileirão.

No ano seguinte, também fez parte da conquista do bicampeonato brasileiro. Em 2022, participou da campanha histórica do Cruzeiro, que garantiu o acesso à elite nacional e o título da Série B. Ao longo daquela competição, disputou nove partidas, marcou um gol e contribuiu com uma assistência.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Marlucio Luna