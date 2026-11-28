Pochettino checa Bruno Fernandes durante jogo com o BrentfordDarren Staples / AFP
Independentemente de terminarem a rodada na última ou na penúltima posição, a situação é, de qualquer forma, alarmante para um tradicionalíssimo clube como o United, que foi 20 vezes campeão da Inglaterra e três vezes campeão da Europa.
Pochettino foi chamado este mês como salvador após a demissão de Michael Carrick, mas, desde sua chegada, há 10 dias, ainda não conseguiu encontrar a fórmula para reerguer esse gigante do futebol europeu.
O argentino, de 54 anos, deixou o cargo de técnico da seleção dos Estados Unidos, função que ocupava desde 2024, para assumir o comando do Manchester United.
A partida deste sábado parecia a ocasião ideal para que tudo começasse a mudar, com a apresentação de Pochettino diante de sua nova torcida em Old Trafford, mas nada funcionou.
Vaias dos torcedores
No segundo tempo, o time de Manchester mostrou uma melhora na tentativa de voltar ao jogo, mas o gol de Ajer — o terceiro do Brentford — fez com que a equipe desistisse de vez, sob a chuva.
A fragilidade defensiva tem sido motivo de grande preocupação para o United, que é a equipe mais vazada da Premier League, com 27 gols sofridos, empatado com o Crystal Palace.
Confiança 'em baixa'
"Esse tipo de situação acontece quando a confiança está em baixa", reconheceu o argentino.
"É difícil fazer uma leitura positiva. Estou muito decepcionado e sinto muito pelos jogadores. Nos primeiros quinze ou vinte minutos, fomos muito sólidos em termos de organização e estrutura, mantendo o controle. O momento que mudou tudo foi sofrer o primeiro gol", analisou em declarações à 'BBC'.
Pochettino pediu calma, apesar da situação crítica. "Precisamos nos manter unidos, manter a calma. Temos a responsabilidade de reverter esse quadro", destacou.
Com esse grande triunfo, o Brentford subiu à quinta colocação, se mantendo na briga por uma vaga na Liga dos Campeões. Além disso, a equipe conquistou sua primeira vitória na casa do Manchester United desde 1937.
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