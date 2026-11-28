Pochettino checa Bruno Fernandes durante jogo com o Brentford - Darren Staples / AFP

Pochettino checa Bruno Fernandes durante jogo com o BrentfordDarren Staples / AFP

Publicado 28/11/2026 16:26

O Manchester United manteve sua queda livre no Campeonato Inglês com uma derrota humilhante por 4 a 0 para o Brentford, neste sábado (28), na primeira partida em casa sob o comando do novo técnico, Mauricio Pochettino, pela 12ª rodada da competição.

Penúltimos colocados (19º) e na zona de rebaixamento, os 'Red Devils' somam oito pontos após 12 rodadas e têm uma vantagem de apenas um ponto sobre o lanterna Crystal Palace, que os ultrapassará caso vença o Hull City no domingo (29).



Independentemente de terminarem a rodada na última ou na penúltima posição, a situação é, de qualquer forma, alarmante para um tradicionalíssimo clube como o United, que foi 20 vezes campeão da Inglaterra e três vezes campeão da Europa.



Pochettino foi chamado este mês como salvador após a demissão de Michael Carrick, mas, desde sua chegada, há 10 dias, ainda não conseguiu encontrar a fórmula para reerguer esse gigante do futebol europeu.



O argentino, de 54 anos, deixou o cargo de técnico da seleção dos Estados Unidos, função que ocupava desde 2024, para assumir o comando do Manchester United.



A partida deste sábado parecia a ocasião ideal para que tudo começasse a mudar, com a apresentação de Pochettino diante de sua nova torcida em Old Trafford, mas nada funcionou.

Vaias dos torcedores

Dois gols de Callum Wilson no primeiro tempo, aos 19 e 32 minutos, deram ao Brentford uma boa vantagem. Na segunda etapa, os visitantes se limitaram a administrar a superioridade, antes de desferirem os dois golpes decisivos por meio do norueguês Kristoffer Ajer, aos 37 minutos, e do alemão Kevin Schade, nos acréscimos.

O United desmoronou emocionalmente após o primeiro gol de Wilson, visto que, até aquele momento, a equipe vinha apresentando um bom desempenho, incluindo uma cabeçada de Harry Maguire no travessão e outras duas boas oportunidades, protagonizadas pelo português Bruno Fernandes e pelo dinamarquês Patrick Dorgu, ambas também de cabeça.



No segundo tempo, o time de Manchester mostrou uma melhora na tentativa de voltar ao jogo, mas o gol de Ajer — o terceiro do Brentford — fez com que a equipe desistisse de vez, sob a chuva.



A fragilidade defensiva tem sido motivo de grande preocupação para o United, que é a equipe mais vazada da Premier League, com 27 gols sofridos, empatado com o Crystal Palace.

Confiança 'em baixa'

Com o apito final, um Pochettino visivelmente abatido foi cumprimentar o técnico adversário, o irlandês Keith Andrews, enquanto a torcida se despedia de seus jogadores com sonoras vaias.



"Esse tipo de situação acontece quando a confiança está em baixa", reconheceu o argentino.



"É difícil fazer uma leitura positiva. Estou muito decepcionado e sinto muito pelos jogadores. Nos primeiros quinze ou vinte minutos, fomos muito sólidos em termos de organização e estrutura, mantendo o controle. O momento que mudou tudo foi sofrer o primeiro gol", analisou em declarações à 'BBC'.



Pochettino pediu calma, apesar da situação crítica. "Precisamos nos manter unidos, manter a calma. Temos a responsabilidade de reverter esse quadro", destacou.



Com esse grande triunfo, o Brentford subiu à quinta colocação, se mantendo na briga por uma vaga na Liga dos Campeões. Além disso, a equipe conquistou sua primeira vitória na casa do Manchester United desde 1937.