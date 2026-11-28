George Russell largará na primeira posição, no GP do Catar, neste domingo (29)KARIM JAAFAR / AFP
Russell conquista pole no GP do Catar; Bortoletto é 13° e Câmara, 15°
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