George Russell largará na primeira posição, no GP do Catar, neste domingo (29) - KARIM JAAFAR / AFP

George Russell largará na primeira posição, no GP do Catar, neste domingo (29)KARIM JAAFAR / AFP

Publicado 28/11/2026 17:34



George Russell conquistou a pole position do Grande Prêmio do Catar e largará na primeira posição neste domingo (29). Na penúltima etapa da temporada da Fórmula 1 , o piloto inglês da Mercedes foi o mais rápido na sessão de classificação deste sábado (28), no Circuito Internacional de Lusail.

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Russell superou o companheiro de equipe, o italiano Kimi Antonelli, campeão da F1 desde o início deste mês, por 128 milésimos de segundo. Com isso, a Mercedes garantiu os dois carros na primeira fila. O compatriota Lando Norris (McLaren) completou o top 3, a 480 milésimos do pole.



"É sempre incrível pilotar neste circuito, com essas curvas tão rápidas. O carro esteve incrível neste fim de semana. Logo na primeira volta dos treinos, já estávamos muito rápidos. Nesta noite (de sábado), tive ótimas sensações logo na primeira volta do Q1. É muito bom voltar a conquistar a pole position depois de um bom tempo", declarou Russell.



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O resultado veio uma semana depois de um GP de Las Vegas muito decepcionante para o inglês. Lá, ele terminou em nono lugar após errar ao tentar ultrapassar Antonelli no fim da prova e ainda foi duramente criticado pelo holandês Max Verstappen na coletiva de imprensa. Em Lusail, Russell respondeu da melhor maneira possível: conquistou a 13ª pole position da carreira, a sexta nesta temporada.



O australiano Oscar Piastri (McLaren) registrou o quarto melhor tempo, à frente do francês Isack Hadjar (Red Bull). Hadjar superou o ilustre companheiro de equipe, o holandês Max Verstappen, pela sexta vez na temporada em classificações.



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A Ferrari, mais uma vez, enfrentou dificuldades: o monegasco Charles Leclerc e o inglês Lewis Hamilton ficaram com o sétimo e o nono tempos, respectivamente. No grid, os dois vão tentar a todo custo evitar um novo incidente, depois da colisão no GP de Las Vegas, e estarão separados pelo britânico Arvid Lindblad (Racing Bulls). O neozelandês Liam Lawson, também da Racing Bulls, completa o top 10.



Desempenho dos brasileiros

Entre os brasileiros, Gabriel Bortoleto, da Audi, avançou ao Q2 e garantiu o 13º lugar no grid. Ele demorou para ir à pista no Q1 e só deixou os boxes quando restavam 12 minutos para o fim da sessão. Na segunda fase, melhorou o tempo na última tentativa, com 1min23s654, e terminou 0s245 à frente do companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg. Rafael Câmara (Haas) vai largar pouco atrás, em 15º.