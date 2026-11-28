Sosa comemora gol que garantiu o tetra ao Palmeiras - Divulgação / X @Palmeiras

Sosa comemora gol que garantiu o tetra ao PalmeirasDivulgação / X @Palmeiras

Publicado 28/11/2026 19:04 | Atualizado 28/11/2026 21:53

O Palmeiras se sagrou tetracampeão da Libertadores ao vencer o Estudiantes por 1 a 0 na tarde deste sábado (28), no estádio Centenário, em Montevidéu, pela grande decisão do torneio continental. Ramón Sosa balançou as redes aos seis minutos do segundo tempo, garantindo a conquista em jogada que contou com passe de cabeça de costas de Jhon Arias. O Alviverde teve mais posse de bola ao longo da primeira etapa e passou a se postar de forma mais defensiva após passar a dianteira no placar.

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Com o resultado, a equipe paulista empata com o Flamengo em número de títulos do torneio. Agora, ambos os times, que têm dividido o protagonismo do futebol brasileiro e sul-americano nos últimos anos, são os maiores vencedores da Libertadores entre os brasileiros. Na sequência, São Paulo, Santos e Grêmio têm três troféus do torneio cada.

Além disso, Abel Ferreira crava seu nome na história: esta foi sua terceira conquista da Libertadores, após as edições de 2020 e 2021. Ele se tornou um dos técnicos que mais venceram a competição, empatado com Osvaldo Zubeldía, que copou o torneio pelo Estudiantes em 1968, 1969 e 1970. Os treinadores estão atrás apenas de Carlos Bianchi, que levantou o troféu quatro vezes - em 1994, pelo Vélez Sarsfield, e em 2000, 2001 e 2003, pelo Boca Juniors.

Além disso, o Brasil ultrapassou a Argentina como o país que mais venceu a Libertadores na história: agora, são 26 conquistas dos brasileiros, contra 25 dos argentinos. O Palmeiras também encerra a sequência de títulos de times cariocas, após Flamengo (2022 e 2025), Fluminense (2023) e Botafogo (2024) levantarem o troféu em quatro edições seguidas.

O jogo

O Palmeiras começou a partida com mais posse de bola e apostando em bolas levantadas na área a partir de cobranças de falta no setor direito, afastadas pela defesa do Estudiantes, que estava bem postada e também conseguiu conter investidas de Jhon Arias e Flaco López pela intermediária. O clube argentino chegou com perigo aos oito minutos: em escanteio, Carrillo cabeceou e a bola passou por cima do travessão.

A equipe de Abel Ferreira seguiu com mais posse de bola, rondando a área do time de Alexander Medina, mas com dificuldades para criar chances perigosas. O Estudiantes tentou chegar novamente através de bola parada: em nova cobrança de escanteio aos 21 minutos, a bola sobrou para Piovi, que chutou com perigo. A bola desviou e saiu à esquerda de Carlos Miguel. Depois, o Palmeiras respondeu: Arias avançou com a bola e tocou para Sosa, que mandou à direita de Muslera.

O jogo seguiu com o mesmo ritmo: o clube paulista chegava a cerca de 70% de posse de bola, mas sem conseguir levar perigo, diante da defesa bem armada do Estudiantes. Aos 37 minutos, em disputa na direita, Murilo cruzou a bola e Sosa cabeceou nas mãos de Muslera.

O Palmeiras quase abriu o placar aos 43 minutos, na melhor chance do primeiro tempo. Lucas Evangelista deixou dois marcadores para trás em grande jogada pela esquerda e cruzou – Rojo desviou contra a própria meta e a bola bateu na trave. Na sobra, Sosa tentou o chute, a bola voltou para Evangelista e ficou com Muslera. Depois, em escanteio nos acréscimos, Murilo cabeceou nas mãos do goleiro uruguaio.

Então, logo aos seis minutos do segundo tempo, o Palmeiras abriu o placar. Arthur Gabriel recebeu pela esquerda e levantou para Jhon Arias, que de cabeça, tocou para trás; Sosa chegou empurrando ao fundo do gol. O Estudiantes tentou responder: em cobrança de escanteio, Carrillo arriscou uma bicicleta e Carlos Miguel fez grande defesa.

O clube argentino passou a ter mais posse de bola e pressionar em busca do empate. Enquanto isso, o Palmeiras se fechava na defesa, buscando segurar o resultado. Aos 28 minutos, o Estudiantes chegou com perigo em bola levantada na área: Cetré cabeceou e Carlos Miguel fez mais uma boa defesa. Depois, aos 38 minutos, Tiago Palacios deu um susto na torcida palmeirense: ele pegou um rebote de falta na entrada da área, mandou um chutaço e a bola acabou na rede pelo lado de fora.

A equipe de Abel Ferreira seguiu se defendendo e apostando em contra-ataques. Apesar da tensão pelas circunstâncias do jogo e a pressão do Estudiantes, os torcedores do Palmeiras aumentavam de volume cada vez mais, com a conquista se aproximando. O time paulista ainda teve a chance de ampliar: em grande contra-ataque já nos acréscimos, Andreas Pereira recebeu bola na entrada da área, mas Muslera saiu do gol e afastou o perigo. Apesar disso, pouco depois, o árbitro apitou o fim do jogo, decretando o título ao Palmeiras.