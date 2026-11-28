Gianni Infantino, presidente da Fifa - Fabrice Coffrini / AFP

Gianni Infantino, presidente da FifaFabrice Coffrini / AFP

Publicado 28/11/2026 18:11

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, prestou homenagem às vítimas do acidente aéreo que envolveu a delegação da Chapecoense , em novembro de 2016. Por meio de uma nota, o dirigente classificou o episódio como um dos dias mais tristes da história do futebol e manifestou solidariedade aos familiares das vítimas e à comunidade de Chapecó.

"Este é um dia muito, muito triste para o futebol. Nós lamentamos muito saber do acidente do avião na Colômbia. É chocante. Notícia trágica. A Fifa gostaria de prestar suas condolências aos fãs da Chapecoense, à comunidade do futebol e às empresas de mídia do Brasil", afirmou o mandatário.



O dirigente comentou sobre a capacidade de reconstrução demonstrada pela Chapecoense nos anos seguintes ao desastre. Para Infantino, a coragem do clube, que precisou reerguer sua equipe e recuperar a estrutura institucional após a tragédia, representa uma homenagem à memória daqueles que perderam a vida



"Desde o ocorrido, a Chapecoense mostrou ao mundo uma coragem extraordinária, reconstruindo um clube, uma equipe e uma comunidade após essa terrível tragédia. Esse espírito de resiliência é a melhor homenagem possível para aqueles que não estão mais conosco"



O avião que transportava a equipe catarinense para Medellín, na Colômbia, onde disputaria o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional, caiu nas proximidades do destino, na região montanhosa de Cerro Gordo, na cidade de La Union, na Colômbia.



Por fim, o presidente da entidade máxima do futebol reafirmou o apoio à cidade de Chapecó e a todos os integrantes da família Chapecoense. Segundo ele, o clube e sua comunidade continuarão contando com a solidariedade do futebol mundial. "O povo de Chapecó e toda a família Chapecoense sempre terão o apoio do mundo do futebol", afirmou.



O avião decolou de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia com 81 pessoas, sendo 72 passageiros e nove tripulantes. Além da delegação, vários jornalistas estavam no voo para cobrir a final contra o Atlético Nacional, em Medellin. No acidente, 71 pessoas morreram.

'Um crime'

No último mês de novembro, Jakson Follman, ex-goleiro da Chapecoense, fez grave acusação ao relembrar detalhes do acidente aéreo sofrido. Segundo o ex-jogador, a queda do voo 2933 da LaMia na verdade foi um crime, fruto de negligência do piloto e co-proprietário da companhia Miguel Quiroga, que ordenou que a aeronave não parasse para abastecer.

"Um crime, né. Não foi um acidente. Poderia ter sido totalmente evitado. Fez uma vez, na cabeça dele deu certo, fez duas, fez três. Infelizmente, com a gente, custou a vida de tantas pessoas, inclusive a dele", declarou o ex-jogador, em entrevista à 'ESPN'.

