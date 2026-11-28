Gianni Infantino, presidente da FifaFabrice Coffrini / AFP
O dirigente comentou sobre a capacidade de reconstrução demonstrada pela Chapecoense nos anos seguintes ao desastre. Para Infantino, a coragem do clube, que precisou reerguer sua equipe e recuperar a estrutura institucional após a tragédia, representa uma homenagem à memória daqueles que perderam a vida
"Desde o ocorrido, a Chapecoense mostrou ao mundo uma coragem extraordinária, reconstruindo um clube, uma equipe e uma comunidade após essa terrível tragédia. Esse espírito de resiliência é a melhor homenagem possível para aqueles que não estão mais conosco"
O avião que transportava a equipe catarinense para Medellín, na Colômbia, onde disputaria o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional, caiu nas proximidades do destino, na região montanhosa de Cerro Gordo, na cidade de La Union, na Colômbia.
Por fim, o presidente da entidade máxima do futebol reafirmou o apoio à cidade de Chapecó e a todos os integrantes da família Chapecoense. Segundo ele, o clube e sua comunidade continuarão contando com a solidariedade do futebol mundial. "O povo de Chapecó e toda a família Chapecoense sempre terão o apoio do mundo do futebol", afirmou.
O avião decolou de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia com 81 pessoas, sendo 72 passageiros e nove tripulantes. Além da delegação, vários jornalistas estavam no voo para cobrir a final contra o Atlético Nacional, em Medellin. No acidente, 71 pessoas morreram.
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