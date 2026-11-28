Lucas Evangelista em disputa de bola no estádio Centenário, pela final da Libertadores - Cesar Greco / Palmeiras

Lucas Evangelista em disputa de bola no estádio Centenário, pela final da LibertadoresCesar Greco / Palmeiras

Publicado 28/11/2026 19:34 | Atualizado 28/11/2026 23:22

O Palmeiras garantiu uma vaga no Mundial de Clubes 2029 após vencer o Estudiantes por 1 a 0 neste sábado (28) , no estádio Centenário, em Montevidéu, e conquistar o tetracampeonato da Libertadores. O clube se tornou a segunda equipe sul-americana a confirmar sua participação no torneio, ao lado do Flamengo, campeão da América em 2025.

Além das equipes brasileiras, também estão confirmados o PSG, vencedor da Liga dos Campeões 2024/25 e 2025/26; os mexicanos Cruz Azul e Toluca, que conquistaram a Liga dos Campeões da CONCACAF em 2025 e 2026, respectivamente; Pyramids, do Egito, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul, vencedores da Liga dos Campeões da CAF nas últimas duas temporadas; e Al-Ahli, da Arábia Saudita, bicampeã continental em 2024/25 e 2025/26.

Com a conquista, o Palmeiras também garantiu a vaga na Copa Intercontinental, que será disputada no fim do ano, no Catar. O time paulista enfrentará o Toluca no próximo dia 9 de dezembro, pela segunda fase, em partida que valerá o troféu do Derby das Américas. Quem avançar encara o Mamelodi Sundowns na semifinal, pelo Challenger's Cup, em 12 de dezembro. O PSG aguarda o vencedor do chaveamento na grande final, em 16 de dezembro.

É tetra!

O Palmeiras se sagrou tetracampeão da Libertadores ao vencer o Estudiantes por 1 a 0 na tarde deste sábado (28), no estádio Centenário, em Montevidéu, pela grande decisão do torneio continental. Ramón Sosa balançou as redes aos seis minutos do segundo tempo, garantindo a conquista em jogada que contou com passe de cabeça de costas de Jhon Arias. O Alviverde teve mais posse de bola ao longo da primeira etapa e passou a se postar de forma mais defensiva após passar a dianteira no placar.

Com o resultado, a equipe paulista empata com o Flamengo em número de títulos do torneio. Agora, ambos os times, que têm dividido o protagonismo do futebol brasileiro e sul-americano nos últimos anos, são os maiores vencedores da Libertadores entre os brasileiros. Na sequência, São Paulo, Santos e Grêmio têm três troféus do torneio cada.

Além disso, Abel Ferreira crava seu nome na história: esta foi sua terceira conquista da Libertadores. Ele se tornou um dos técnicos que mais venceram a competição, empatado com Osvaldo Zubeldía, que copou o torneio pelo Estudiantes em 1968, 1969 e 1970. Eles estão atrás apenas de Carlos Bianchi, que levantou o troféu quatro vezes - em 1994, pelo Vélez Sarsfield, e em 2000, 2001 e 2003, pelo Boca Juniors.