Lucas Evangelista em disputa de bola no estádio Centenário, pela final da LibertadoresCesar Greco / Palmeiras
Palmeiras garante vaga no Mundial de Clubes 2029
Time paulista confirmou presença no torneio após vencer o Estudiantes por 1 a 0 na decisão da Libertadores e levantar o troféu da competição
Fortaleza bate Criciúma no Castelão lotado e garante acesso à Série A
Clube cearense confirmou retorno à elite do futebol brasileiro apenas um ano após a queda em partida que contou com momentos de emoção
Botafogo perde chances, é derrotado pelo Bahia e mantém drama
Alvinegro acumula diversas oportunidades ao longo dos 90 minutos, mas sofre gol na reta final da partida e ouve protestos da torcida
'Meu melhor ano', diz Abel Ferreira após título da Libertadores
Treinador português marcou seu nome na história ao vencer a competição continental pela terceira vez, após vitória sobre o Estudiantes
Com Vini Jr em campo, Real Madrid perde para Alavés no Espanhol
'Merengues' estacionam nos 33 pontos, na terceira colocação do torneio, e podem ver o líder Barcelona abrir grande distância na liderança
Carlos Miguel homenageia familiares após título: 'Muito emocionante'
Peça essencial do Palmeiras na conquista da Libertadores, goleiro também destacou que levantar o troféu era um 'sonho de criança'
Fluminense confirma vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2027
Zona de classificação do Campeonato Brasileiro ao torneio continental aumentou após o Palmeiras conquistar a competição neste sábado (28)
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