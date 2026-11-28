Carlos Miguel em ação contra o Estudiantes, na final da Libertadores - Cesar Greco / Palmeiras

Carlos Miguel em ação contra o Estudiantes, na final da LibertadoresCesar Greco / Palmeiras

Publicado 28/11/2026 20:16

O goleiro Carlos Miguel, um dos grandes personagens da conquista do tetracampeonato da Libertadores do Palmeiras , dedicou o troféu ao seu pai e sua mãe, que foram assassinados quando o atleta era criança, e ao seu tio, Mauro, também falecido. Ele ainda destacou como o título era um "sonho de criança", em entrevista após a grande decisão.

"Um sonho de criança que eu tinha na minha vida era ser campeão da Libertadores. Olhando hoje, até agora, não consigo acreditar", disse, à 'Globo' antes de iniciar um discurso emocionante em homenagem aos seus familiares.

"Quero agradecer primeiro a meu pai e minha mãe, que estão no céu, meu tio Mauro, que está lá, e infelizmente não estão aqui hoje para ver o que este menino conquistou, onde ele chegou. Só tenho a agradecer. Esse título é tudo para eles, do fundo do meu coração. Espero que tenham orgulho de mim", disse.

"Eu sou um cara, vou errar, mas quero, na minha vida inteira, que eles tenham orgulho de mim. Não me criaram, mas minha tia me criou com orgulho, amor e criou esse homem. Para estar ajudando a todos e conseguir se sagrar campeão, é muito emocionante e essa vitória de hoje é para eles três", concluiu.

Carlos Miguel fez defesas importantes na final da Libertadores, que terminou com vitória do Palmeiras sobre o Estudiantes por 1 a 0, neste sábado (28), no estádio Centenário, em Montevidéu. Ele também foi peça essencial no restante da competição, especialmente nas disputas de pênalti contra a LDU, nas quartas de final, e o Fluminense, na semifinal.

'Muito grato ao time'

Quem também comemorou a conquista do troféu foi o atacante argentino Flaco López. O jogador ressaltou a sensação de felicidade e recordou os momentos difíceis nos últimos anos.

"Feliz por tudo que aconteceu. Faz quatro temporadas que essa competição batia na trave pra nós. Não consigo explicar a sensação que essa Libertadores tem. Sonhei tanto com esse momento, trabalhei muito para conseguir. Consigo só pensar na minha família, que esteve sempre, nos momentos difíceis. Sou muito feliz e muito grato a Abel e meu time, que conseguiu essa grande conquista. Muito feliz."

O Palmeiras não conquistava a competição desde 2021 e ainda amargou um vice em 2025, mas hoje, voltou a se colocar no topo da América. O time chegou à sua quarta conquista, empatando com o Flamengo em número de títulos da Libertadores. Ambos os clubes são, agora, os maiores vencedores brasileiros da competição.