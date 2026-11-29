Publicado 29/11/2026 00:00

O Botafogo perdeu para o Bahia por 2 a 1, ontem, no Nilton Santos, e se manteve ameaçado de rebaixamento no Brasileirão. No último jogo em casa da temporada, bastava uma vitória para sair livrar matematicamente da degola, mas o Alvinegro foi derrotado com gols de Nestor e Michel Araújo — Alex Telles descontou.

Com o resultado, o Glorioso segue na 14ª posição, com 43 pontos, e enfrenta o Santos na última rodada, mas pode se livrar do rebaixamento hoje, caso Mirassol, Grêmio e Internacional não vençam. Após o apito final, a torcida alvinegra protestou e xingou o técnico Tite. Já o Bahia ocupa a sexta colocação, com 57, e tem vaga garantida na Libertadores.

O Esquadrão de Aço saiu na frente logo aos seis minutos, com Rodrigo Nestor acertando o ângulo de Gabriel Batista. O Botafogo reagiu, pressionou e desperdiçou boas chances. O goleiro Ronaldo também teve papel importante, com boas defesas para evitar a virada alvinegra.

No segundo tempo, Tiquinho Soares voltou a assustar, até que Kauan Toledo sofreu pênalti aos 14 minutos. Alex Telles converteu e deixou tudo igual. O Glorioso ainda teve boas oportunidades para virar, mas, aos 39, Michel Araújo aproveitou a sobra na entrada da área e marcou o gol do triunfo baiano.

Já nos minutos finais, o Botafogo pressionou, mas pouco levou perigo à meta do goleiro Ronaldo. Foi a primeira vitória de Rogério Ceni sobre Tite na carreira.