Abel Ferreira orienta Ramon Sosa, autor do gol do título da Libertadores - Cesar Greco / Palmeiras

Abel Ferreira orienta Ramon Sosa, autor do gol do título da LibertadoresCesar Greco / Palmeiras

Publicado 28/11/2026 22:08

O técnico Abel Ferreira avaliou que 2026 foi o seu melhor ano desde que chegou ao Palmeiras, em 2020. Após a vitória sobre o Estudiantes por 1 a 0 , que garantiu o tetracampeonato da Libertadores ao clube paulista neste sábado (28), o treinador também confessou que se sente grato pela chance de se redimir da final de 2025, quando acabou amargando o vice-campeonato para o Flamengo.

"Sinto-me em paz, sinto-me grato, sinto que devolvi aos nossos torcedores o que não conseguimos dar o ano passado. Como diz a nossa presidente e o nosso treinador, 'estão mais calmos', podem desfrutar com calma, mas desfrutem. Esse é o sentimento, de gratidão, de paz, de dever cumprido, de ver um clube que se dedica muito, que é extremamente profissional, que é extremamente unido, que é extremamente cumpridor com os seus deveres e é preciso ter sorte de estar no momento certo, na hora certa, no clube certo, com as pessoas certas", disse.

Abel também seguiu falando sobre a final da Libertadores 2025. "No ano passado, nós perdemos para nós mesmos. Eu disse isso aos jogadores: 'Aconteça o que acontecer, por favor, joguem futebol. Não deixem que o medo de ganhar seja maior que a vontade de ganhar'. Isso acontece muito nestes jogos. Para mim, é isso que define os jogadores de elite dos demais: a capacidade de continuar a fazer o mesmo nos momentos de pressão e tensão. Os jogadores se perguntam: 'Agora é a final, o que eu vou fazer?'. O que sempre fizeste! Jogar futebol, ser organizado, competir, não ter medo."

O treinador, que chegou ao seu terceiro título continental, também avaliou que se rivais gastam mais, "é porque podem". "Eu não sou campeão, sou um competidor, e não sou melhor hoje. Não me meço pelos resultados, e sim pela ambição, pela organização. Vamos ganhar e vamos perder. Mas, como disse, não era tão fraco como no ano passado, quando não jogamos bem, nem [sou o melhor] este ano, porque ganhamos muito bem. Sou exatamente o mesmo."

'Melhor equipe'

Antes de dar coletiva de imprensa, Abel falou com jornalistas e avaliou que 2026 foi o seu "melhor ano, com a melhor equipe". "Todos vocês [da imprensa] faziam questão de dizer que o Palmeiras tem a melhor equipe, e é verdade. Já ganhamos com elencos não tão qualificados, como em 2020 e 2021, mas tínhamos um baita grupo, baita jogadores, uma baita mentalidade. Nisso eu acho que sou bom: em construir grupos. Treinadores são o João Martins, o Castanheira, o Carlos Martinho, além da sorte de estar em um clube muito bom", destacou, à 'ESPN'.

Abel marca seu nome na história

Abel Ferreira cravou seu nome na história: esta foi sua terceira conquista da Libertadores, após as edições de 2020 e 2021. Ele se tornou um dos técnicos que mais venceram a competição, empatado com Osvaldo Zubeldía, que copou o torneio pelo Estudiantes em 1968, 1969 e 1970. Os treinadores estão atrás apenas de Carlos Bianchi, que levantou o troféu quatro vezes - em 1994, pelo Vélez Sarsfield, e em 2000, 2001 e 2003, pelo Boca Juniors.