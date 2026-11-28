Palmeiras provocou o Flamengo após conquistar tetra da Libertadores - Reprodução / X

Palmeiras provocou o Flamengo após conquistar tetra da LibertadoresReprodução / X

Publicado 28/11/2026 23:27

O Palmeiras provocou o Flamengo após vencer o Estudiantes por 1 a 0 neste sábado (28) e conquistar o tetracampeonato da Libertadores. O Alviverde publicou, nas redes sociais, uma montagem de uma árvore com os troféus do torneio continental e do Campeonato Paulista, junto ao print de uma postagem do Rubro-Negro com o termo "Desfrutem".

A publicação do Flamengo, feita após o Mais Querido conquistar o Brasileirão na semana passada, fazia referência a declarações do técnico palmeirense Abel Ferreira, que usou o termo ao longo da temporada aconselhando palmeirenses a desfrutarem do bom momento da equipe.

O Alviverde, então, retrucou a postagem do Rubro-Negro depois de conquistar o torneio sul-americano. "Desfrutando, mas sempre com muita humildade", escreveu o clube paulista.

O Palmeiras ainda fez outra publicação nas redes sociais provocando os rivais. "O fax não para de trabalhar, impressionante...", aponta a legenda do vídeo.

O fax não para de trabalhar, impressionante... #Améric4Verde https://t.co/YtBYJSWijS — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 28, 2026

A brincadeira é uma referência à piada de que o time conquistou títulos por fax, após a CBF unificar, em 2010, os torneios Taça Brasil e Robertão como Campeonatos Brasileiros. Com isso, o Alviverde passou a ter quatro títulos contabilizados como torneios nacionais. O clube paulista, no entanto, não perdeu tempo e brincou com a provocação após vencer a Libertadores.

É tetra!

O Palmeiras se sagrou tetracampeão da Libertadores ao vencer o Estudiantes por 1 a 0 na tarde deste sábado (28), no estádio Centenário, em Montevidéu, pela grande decisão do torneio continental. Ramón Sosa balançou as redes aos seis minutos do segundo tempo, garantindo a conquista em jogada que contou com passe de cabeça de costas de Jhon Arias. O Alviverde teve mais posse de bola ao longo da primeira etapa e passou a se postar de forma mais defensiva após passar a dianteira no placar.

Com o resultado, a equipe paulista empata com o Flamengo em número de títulos do torneio. Agora, ambos os times, que têm dividido o protagonismo do futebol brasileiro e sul-americano nos últimos anos, são os maiores vencedores da Libertadores entre os brasileiros. Na sequência, São Paulo, Santos e Grêmio têm três troféus do torneio cada.

Além disso, Abel Ferreira crava seu nome na história: esta foi sua terceira conquista da Libertadores. Ele se tornou um dos técnicos que mais venceram a competição, empatado com Osvaldo Zubeldía, que copou o torneio pelo Estudiantes em 1968, 1969 e 1970. Eles estão atrás apenas de Carlos Bianchi, que levantou o troféu quatro vezes - em 1994, pelo Vélez Sarsfield, e em 2000, 2001 e 2003, pelo Boca Juniors.