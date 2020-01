Flamengo x TV Globo

O Flamengo está no seu pleno direito de pedir aquilo que acha justo para liberar os direitos de transmissão dos seus jogos no Campeonato Carioca. Por sua a vez, a TV Globo não aceita por considerar excessiva a pedida. Tudo absolutamente dentro das relações comerciais. Apenas discuto como Rodolfo Landim deixou para discutir um contrato tão importante na véspera da competição. O Flamengo alega os custos do seu elenco e se apega aos números da audiência que proporciona. A televisão concorda, mas a seu favor tem o retorno que a visibilidade proporciona ao clube pela exibição mundial da marca Flamengo e de seus patrocinadores, além da multiplicação de novos torcedores, sobretudo entre os jovens. Sem acordo, as partes deram como encerradas as negociações (até prova em contrário) com flagrante prejuízo para a imensa massa torcedora do Flamengo no Brasil e no mundo, privada de acompanhar os jogos do clube do coração.