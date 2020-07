Deixem no piloto automático

A missão do novo comandante será árdua porque o Flamengo é um gigante que se alimenta de vitórias e fazia tempo que não saboreava cardápios tão variados quanto saborosos. Só ficaram em aberto duas contas, a Copa do Brasil e o Mundial de Clubes, o resto o Gigante papou tudo. O segredo esteve na chamada “cozinha”. Manter o grupo interessado em cumprir todas as tarefas, com bom humor e total dedicação, foi o mais notável no trabalho dos portugueses. Quando foi preciso jogar partidas seguidas sem tempo de recuperação todos colaboraram, a parte disciplinar foi marcada pela união em torno da proposta apresentada. O Flamengo cresceu primeiro internamente para depois desabrochar em campo, desfilando confiante diante dos adversários para delírio de sua torcida. Os momentos mais difíceis na montagem de uma equipe estão nos intervalos entre os jogos, é ali, no tempero, que o treinador começa a ganhar ou perder uma partida.