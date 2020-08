Vai que é tua, Dome!

Domènec Torrent, a partir de agora e enquanto estiver por aqui, apenas Dome, botou a mão na massa e assumiu o comando da nave rubro-negra. Contando com a ajuda dos jogadores e do pessoal da casa e sem querer mexer muito no que está pronto, poderá dominar a situação. Entre os problemas que vai encontrar estão o desconhecimento dos hábitos, da cultura local, dos adversários que vai enfrentar, como administrar o curto espaço de tempo entre os jogos, as distâncias, mudanças de temperatura num país do tamanho do nosso. Tivesse o Flamengo uma comissão técnica fixa, a vida de Dome seria mais fácil. Mas agora é encarar o voo cego contando com a colaboração dos jogadores, domingo, contra o Atlético-MG, no Maracanã vazio. Se pelo menos tivesse a massa rubro-negra fungando no cangote do Galo a missão seria mais suave. Começar ganhando será importante para que Dome se sinta mais seguro e ganhe a confiança do grupo e da galera.







PREÇO DA PRESSA

Se a CBF tivesse programado o início do Brasileiro para o dia 15 teria evitado os problemas que enfrenta agora com a colisão entre a primeira rodada marcada para o fim de semana e as definições de alguns estaduais. Só o Campeonato do Rio de Janeiro estava concluído quando a CBF divulgou as datas, mesmo conhecendo o risco de colisão e o resultado é que o Brasileirão já começará com jogos adiados e poucas datas para remanejamentos.







PEDALADAS

X Ramon Menezes gostou do adiamento do jogo do Vasco com o Palmeiras fora de casa. Ganhou tempo para acelerar a parte física do grupo, o que poderá fazer a diferença.

X Jorge Jesus falou com Cebolinha sobre jogar no Benfica. O Grêmio fingiu que não gostou, mas, no duro, está doidinho para vendê-lo.

X Crivela pensa em abrir para publico nos jogos de futebol no Rio.







BOLA DENTRO

Autor do gol que botou o time na decisão, o carioca Patrick de Paula saiu da Taça das Favelas, onde jogava no Cara Virada, para titular no Palmeiras, lançado por Luxemburgo.







BOLA FORA

Paulo Henrique Ganso é vitima permanente de problemas físicos. Desta vez, uma lesão de panturrilha tira o cara dos primeiros jogos do Fluminense no Brasileiro.