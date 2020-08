Favoritos patinam na largada

As primeiras rodadas deram pista do que será esta edição do Brasileirão. Nível baixo, compreensível pelos problemas, físicos, técnicos e financeiros que alcançam os participantes, diminuindo a distância entre os melhores e os piores, o que torna os jogos equilibrados. Os favoritos de sempre sofrem em confrontos considerados fáceis em outras ocasiões. O Flamengo, apontado como megafavorito, acumula duas derrotas, deixando seis pontos na largada e obtendo sua primeira vitória sobre o combalido Coritiba por 1 a 0, aliviando Domènec Torrent. O Palmeiras rateando e sem alcançar o nível esperado por Luxemburgo. O Grêmio não decola, deixando Renato Gaúcho preocupado. Da turma da segunda linha, subiram de produção Internacional, Atlhetico-PR e Atlético-MG, sob o comando de Sampaoli, o melhor até aqui. Claro que estamos só começando uma longa jornada, mas acredito que os grandes adversários dos clubes serão suas próprias dificuldades.

MELHOR DO RIO

Mesmo sem repetir o que jogou na estreia contra o Sport, o Vasco venceu o São Paulo por 2 a 1, em São Januário. Cano fez os dois gols, e os paulistas precisaram bater duas vezes um pênalti no fim do jogo para conseguir o gol de honra. Com a vitória, o Vasco chegou a seis pontos, com um jogo a menos, e se credencia como o melhor carioca nesta largada, enquanto o São Paulo volta para casa com a triste sina de ter que explicar derrotas à torcida.

PEDALADAS

Eliminado outra vez na Champions League, agora pelo Lyon, da França, Pep Guardiola parece ter um escudo invisível que o protege das avaliações da mídia. Quando o Manchester City ganha, é o responsável. Quando perde, são os jogadores.

O lateral Isla, de 32 anos, vem para o lugar de Rafinha no Flamengo. O chileno estava parado e precisará de um tempo para recuperar a forma.

BOLA DENTRO

Esse argentino Germán Cano tem faro de gol. O cara resolveu o problema do Vasco diante do São Paulo quando as coisas não andavam bem. Em três chances, guardou duas.

BOLA FORA

A machadada que o Bayern deu no Barcelona com os 8 a 2 provocou a ira da galera que quer cabeças, do presidente ao ponta-esquerda. Deu perda total e sobrou até para Messi.