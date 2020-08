Duelo Domènec x Cuca

O Santos vinha de um período nebuloso, resultados ruins, crise interna, jogadores debandando, técnico Jesualdo completamente desorientado, uma expulsão a cada jogo, torcedores furiosos querendo cabeças. Cuca chegou e pacificou o ambiente, mesmo com os agudos problemas internos ainda borbulhando. Mesmo sem ser brilhante, o time é outro, mais leve, menos tenso. Domènec Torrent traçou o caminho inverso, encontrou o Flamengo campeão de quase tudo, voando baixo e apontado pelos analistas como provável campeão de competição que nem sequer tinha data para começar. Pois Dome decidiu arriscar colocando suas ideias, fez mudanças infelizes, provocando desconforto interno tanto entre jogadores quanto na área política. Os resultados não corresponderam e menos ainda o desempenho da equipe. A vitória hoje será importante para ambos, mas aliviará mais a situação do Domènec Torrent. Duelo do tipo matar ou morrer.



VAI SER DUREZA

Os treinadores devem analisar bem seus elencos antes de decidir poupar jogadores neste início de campeonato. Quem tem elenco curto, caso da maioria, precisa tratar de pontuar, enquanto tem todos à disposição. A temporada será inglória, jogos com intervalos de três dias sem tempo de recuperação. A meta deve ser alcançar os 45 pontos, eliminando a chance de rebaixamento, para, depois, respirar e verificar aonde se poderá chegar.

PEDALADAS

O Corinthians vai anunciar o patrocinador que dará nome ao estádio. Seja qual for, assim como Maracanã e Mineirão, o Itaquerão será para sempre Itaquerão.

Se entrar no jogo, Isla vai pegar para marcar Soteldo, aquele baixinho enjoado que corre mais do que coelhinho de desenho animado.

Esta edição do Brasileiro baterá recorde de técnicos na panela.

BOLA DENTRO

Depois de oito temporadas no PSG, três Copa do Mundo pela seleção brasileira e, aos 35 anos, o zagueiro Thiago Silva assina com o Chelsea, com a animação de um garoto.

BOLA FORA

Messi pede reunião com dirigentes do Barcelona que respondem com ultimato: se for para dizer que fica, venha. Do contrário, não apareça aqui. Não se pega mosca com fel.