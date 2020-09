Os vídeos não vazam

O que Carlos Augusto Montenegro disse num vídeo particular, uma conversa com algum alvinegro que cobrava a derrota para o Vasco, retratou a realidade do que aconteceu no campo. O Botafogo tem dificuldades diante do tradicional adversário e o retrospecto mostra isso. O que afirmou com relação à qualidade dos jogadores, do mau humor do Autuori retratado nas mudanças efetuadas de forma pouco comum, as considerações sobre a crise financeira, tudo o que foi colocado, corresponde à realidade. Fosse numa entrevista, Montenegro talvez abordasse o mesmo assunto de outra forma. Fosse politico, talvez medisse as palavras. O que houve foi uma conversa reservada, tornada pública indevidamente. Áudios e vídeos não vazam, alguém os torna públicos. Montenegro sabe com quem falou, pode até ter saído de uma vídeo-reunião, quem sabe. Para os botafoguenses. não houve novidade. Para os citados, pode ser que provoque melindres.