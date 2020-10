Pedro esteve na base do Flamengo, mas explodiu no Fluminense e, somente depois, voltou ao Rubro-Negro Luciano Belford

Por O Dia

O atacante Pedro começou no futsal do Flamengo e logo se destacou. Levado para tentar o campo, não se adaptou de pronto e acabou dispensado. Apareceu no Fluminense, onde brilhou. Cobiçado pelo Real Madrid, só não foi negociado porque se lesionou, perdendo também a chance de servir a seleção brasileira. Negociado com a Fiorentina, não se adaptou e retornou ao Brasil emprestado ao Flamengo até dezembro e voltou a brilhar. Se quiser ter Pedro, o Flamengo terá que pagar 12 milhões de euros (R$ 80 milhões) por um jogador que era seu, repetindo o acontecido com Ronaldo Fenômeno, que também passou pela Gávea e escapou sem que percebessem seu valor. A tarefa de garimpar valores na base, entre centenas de jovens ansiosos, não é fácil. Requer tempo, persistência, paciência e bom olho clínico para, em centenas de peneiradas em águas turvas, pinçar uma pepita no meio de areia e pedras. E o pior é que nem tudo que reluz é ouro.

MENGÃO TRITURADOR

Com boa atuação, o Flamengo passeou no Itaquerão, não tomou conhecimento dos donos da casa, meteu 5 a 1 com autoridade e direito a chocolate. Atônito, o técnico Vágner Mancini não teve o que fazer para conter a avalanche rubro-negra e deve ter ficado assustado com a facilidade com que seus defensores eram vencidos a cada ataque adversário, parecendo zumbis em campo. A lamentar os pontos perdidos na quinta-feira para o Bragantino.

PEDALADAS

Robinho declarou no programa Aqui com Benja, na 'Fox Sports', que é inocente e acredita na Justiça Italiana. Não explicou baseado em que a Justiça, em quem tanto acredita, o condenou a nove anos de cadeia.

O mundo é uma bola e está em festa na semana dos 80 anos do Rei Pelé.

O garoto Luiz Henrique, do Fluminense, é bom de bola e tem todas as ferramentas para alcançar o sucesso.

BOLA DENTRO

Com excelente atuação, Vitinho foi o nome do jogo e ainda deixou o seu na impiedosa goleada do Flamengo sobre o Corinthians por 5 a 1, dentro do Itaquerão.

BOLA FORA

Árbitros e VAR seguem fazendo vítimas. No empate em 0 a 0 entre São Paulo e Grêmio, o pênalti de Reinaldo em Geromel pode ser classificado na categoria escandaloso.