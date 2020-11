Fernando Diniz foi jogador do Fluminense entre 2000 e 2003 TV Gazeta / Reprodução

Por MH

É difícil entender por que um clube do tamanho do São Paulo enfrenta tantos problemas internos. A estrutura é maravilhosa, um belo e confortável estádio, centro de treinamento muito bem equipado, capaz de atender aos competentes profissionais das áreas da fisiologia e fisioterapia. A torcida está cotada entre as maiores do país, tudo apontando para um cenário de filme de Walt Disney, só que a realidade é outra.



Internamente o ambiente é quente, vive em constante ebulição, algo semelhante ao que acontece por aqui com o Vasco. Politica efervescente, cobranças intermináveis que tumultuam a vida dos profissionais que trabalham como se tivessem alguém sempre às suas costas. Vejo o São Paulo como real candidato ao título tendo ele mesmo como grande adversário. Fernando Diniz (foto) quando o time ganha é gênio revolucionário, quando perde é Professor Pardal. O cara trabalha mais preocupado do que mãe de astronauta.

Bicho solto

As pessoas parecem não quererem acreditar no risco que correm ao desafiar os riscos que correm ao optar por não seguir as recomendações das autoridades sanitárias na prevenção da Covid-19. Repare as pessoas próximas e veja como muitos dos amigos, parentes ou conhecidos estão contaminados, nos clubes e seleções, a quantidade de atletas infectados. Não embarque nessa de que a pandemia passou, o bicho continua solto e ativo.

PEDALADAS

Gabriel Jesus Reginaldo Pimenta

- Dia de eleição presidencial no Vasco terminou com tumulto e apagão. A única novidade foi Leven Siano sair dizendo que se houver anulação, não disputa mais e devolve as chaves do clube. Candidato tem as chaves do clube?

- Liverpool e Manchester City empatam 1 x 1. Gabriel Jesus (foto) fez gol de bico e Roberto Firmino foi sacado depois de fraca atuação. Tite assistiu preocupado.

BOLA DENTRO

Rio de Janeiro 06/12/2019 - Mário Zagallo durante partida entre Flamengo e Avaí no estádio do maracana. Luciano Belford/Agência O Dia Luciano Belford/Agência O Dia

Oportuna a homenagem que a CBF prestará ao grande Zagallo, único cidadão do planeta que tem quatro medalhas de Campeão do Mundo na gavetinha da mesa de cabeceira.

BOLA FORA

Vagner Mancini é demitido da Chapecoense Sirli Freitas/Chapecoense

Vagner Mancini já está sem argumentos para tentar explicar por que o time do Corinthians, que tem bons jogadores, não consegue engrenar. A Fiel está pelas tampas.