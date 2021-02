Por O Dia

Publicado 07/02/2021 00:00

O Flamengo voltou a jogar, muito em função da melhora na parte física. Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique (foto) cresceram, se juntando a Gerson, o melhor e mais regular jogador da equipe, facilitando o conjunto. Isso não quer dizer que o Flamengo voltou a ser a máquina de 2019, apenas encontrou um caminho. Rogério Ceni tirou um peso das costas, ganhou uma trégua nas cobranças e, de quebra, paz para trabalhar. O Athletico-PR ajudou, travando o Internacional, e botou lenha na fogueira. Dois pontos apenas os separam, a favor dos gaúchos. Se chegarem assim na rodada 37, quando se enfrentarão, teremos uma partida frenética. Só que, para isso, precisam se livrar dos adversários que restam. Hoje, o Flamengo encara o Red Bull Bragantino, jogo duríssimo, levando-se em conta façanhas anteriores da equipe de Bragança Paulista. Um tronco no trilho que precisa ser removido para que o trem rubro-negro siga viagem rumo ao título.





PORCO X TIGRES

Publicidade

O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes do Catar, às 15h, horário de Brasília, num dos novos estádios selecionados para palco da próxima Copa do Mundo, em 2022. O futebol mexicano evoluiu e o Tigres, seu representante como campeão, deve ser um adversário duro pela semifinal da competição. Ainda não vi uma atuação convincente do Palmeiras, mesmo na decisão com o Santos, pela Libertadores. Ganhou, mas ficou devendo. Pode ser que hoje, motivado pelo clima, jogue o que a galera alviverde realmente espera.

Publicidade

PEDALADAS

Árbitros, em seu próprio benefício, deveriam se rebelar contra as tais recomendações idiotas e voltar a apitar seguindo as regras originais, simples e claras.

Publicidade

A derrota do Botafogo para Sport, por 1 a 0, na sexta-feira à noite, no Nilton Santos, decretou o rebaixamento para a Série B do Brasileiro. Tragédia anunciada, que enfraquece e entristece o futebol do Rio.

O técnico Roger Machado deve assumir o Fluminense no Cariocão.

Publicidade

BOLA DENTRO

Publicidade

Vanderlei Luxemburgo foi claro quando disse que a equipe do Flamengo é superior à do Vasco. O mais ferrenho dos vascaínos sabe disso. Não comparou os clubes ou suas histórias.

Publicidade

BOLA FORA

O Benfica acumula insucessos, está em quarto lugar no Campeonato Português, 11 pontos atrás do líder Sporting, e com a malta em fúria. Jorge Jesus na beira da panela.